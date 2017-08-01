Первый в своем классе СПГ-танкер арктического класса «Кристоф де Маржери», который будет работать в рамках проекта «Ямал СПГ», вошел в акваторию Карского моря. В свой первый рейс он самостоятельно, без сопровождения ледоколов, доставит сжиженный природный газ из Норвегии в Южную Корею.
Путь по северному морскому пути займет всего 15 дней, что вдвое быстрее альтернативных маршрутов доставки грузов из Европы в Восточную и Юго-Восточную Азию.
«Начало поставок СПГ судном класса ARC 7 по северному морскому пути будет способствовать росту грузоперевозок и развитию судоходства в акватории Северного Ледовитого океана», — отмечает пресс-служба «Ямал-СПГ».
Там добавили, что в настоящее время уже отработаны судоходные маршруты по СМП для крупнотоннажных судов, что обеспечивает безопасность и эффективность их эксплуатации.
«Кристоф де Маржери» — первый из 15 танкеров, строящихся специально для проекта «Ямал СПГ». В зимнюю навигацию 2016—2017 годов танкер успешно прошел ледовые испытания. Судно может осуществлять круглогодичную навигацию без ледокольной проводки по СМП в западном направлении и в течение летней навигации — в восточном направлении.