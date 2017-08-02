Надежда Савченко призналась, что работала в секс-услугах

12:25 02 августа 2017 9

В 90-е будущему депутату приходилось идти на компромиссы Фото: личная страница Надежды Савченко в Facebook

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко призналась, что в прошлом работала оператором в службе секса по телефону, сообщает «Ридус» Необычная работа помогла народной избраннице поправить финансовое положение в тяжелые 90-е. Больше всего Савченко нравилась зарплата, которая, по ее словам, «была шикарной — 100 долларов».

Парламентарий рассказал о том, что на собеседовании нужно было прочитать эротическую сцену из женского романа, а чтобы пройти испытание, она убедила себя сыграть роль и забыть о предрассудках. «Многие девушки, которые пришли на отбор, были в шоке, ушли оттуда, мало кто мог это прочитать», — вспоминает Савченко.

Ранее «URA.RU» публиковало видео, в котором народный депутат Надежда Савченко за 20 секунд использовала более 15 нецензурных слов, чтобы описать политику Украины. Сейчас героиня так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе готовится баллотироваться в президенты страны.