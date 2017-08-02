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02 августа 2017
Главные новости Москвы
19:36  02 августа 2017 0

Дебошир, напавший на журналиста НТВ, оказался православным патриотом. «URA.RU» изучило его страницу в соцсетях

Мужчина верит в Бога, но при этом любит выпить и подратьсяФото: Соцсеть "ВКонтакте" Колобок Ярославкин

Выяснилась личность пьяного хулигана, который напал на журналиста НТВ Никиту Развозжаева во время прямого включения из парка Горького, где шло празднование Дня ВДВ. Хулиганом оказался мужчина 1985 года рождения, который во «ВКонтакте» ведет страницу под псевдонимом «Колобок Ярославкин».

Судя по фотографиям и записям в соцсети, мужчина очень любит выпить и подраться, является православным активистом, который чтит великих князей и последнего российского императора Николая II. В частности, на его страницах можно встретить много портретов последнего царя и цитаты из сообщества «Сорок сороков» — течение, поклоняющееся канонизированной царской семье.

Мужчина пристально следит за событиями в Донбассе и поддерживает политику правительства РФ. На фото он регулярно появляется вместе со своими друзьями побитым и в крови. Он всегда в гуще событий, если проходят бои без правил или стычки футбольных фанатов.

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Фото: Соцсеть «ВКонтакте» Колобок Ярославкин

Примечательно, что в соцсети есть несколько фото, где «Колобок Ярославкин» стоит в церковной рясе. По всей видимости, тогда он был священником.

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Фото: Соцсеть «ВКонтакте» Колобок Ярославкин

Отметим, мужчина помешал вести прямой эфир журналисту НТВ, а после того как он сделал ему замечание, со всей силы ударил кулаком по лицу. Сейчас прокуратура по данному факту проводит доследственную проверку, дебошира доставили в полицейский участок. Ранее в соцсетях предположили, что хулиган является либералом или же сотрудником дипмиссии США.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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