В правительстве Зауралья отреагировали на публикацию «URA.RU» об угрозе срыва программы переселения из аварийного жилья. В пятницу, 4 августа, губернатор Алексей Кокорин поднял вопрос об исполнении программы на рабочем совещании у вице-губернатора.
Как сообщил пресс-секретарь губернатора Ольга Сапожникова, глава области подчеркнул, что задача по завершению строительства домов по программе остается под его личным контролем. «До 1 сентября дома должны быть в полном объеме сданы в эксплуатацию, люди — переселены. Мы уже на финишной прямой, контрольные мероприятия должны проходить даже в выходные дни», — заявил Алексей Кокорин.
Сапожникова добавила, что, хотя строительные организации не успели сдать все объекты к 1 августа, завершить расселение аварийных домов в Кургане и Шадринске успеют к 1 сентября. Так, один из трех незавершенных домов в Кургане застройщик уже сдал.
На совещании также обсудили проект инвестиционной программы 2018 года, который подготовил департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ. Одни из основных его объектов — детский сад-ясли на 240 мест в Петуховском районе, очистные сооружения в Шадринске, вторая очередь поликлиники на 850 посещений в смену в Кургане.