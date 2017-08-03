Нерасторопность чиновников может стоить Зауралью миллиардов рублей

21:27 03 августа 2017 0

Программа переселения из ветхого и аварийного жилья теперь под вопросом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане и Шадринске в спешке достраивают дома для переселения граждан из ветхих и аварийных строений. Если до 1 сентября не успеют заселить хоть одну квартиру, федеральная программа будет считаться сорванной, а область ждут серьезные штрафные санкции. Об этом губернатор Алексей Кокорин несколько раз предупреждал чиновников. Но и это еще не самое страшное для региона, считают эксперты. Что скрывается за сухими отчетами, выяснял корреспондент «URA.RU».

Сдать все новые дома до 1 августа, как обещал директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Роман Ванюков губернатору и Минстрою, уже не получилось. Курганские строители не успели завершить работу на трех объектах. Не сданы два многоквартирных дома по ул. Калинина (застройщик ООО «Эверест»), в которых в общей сложности 139 квартир для переселения. Не готов дом в 11-м микрорайоне Заозерного (застройщик «Промресурс»), где по программе куплено 100 квартир. «В связи с нарушением сроков сдачи домов, к застройщикам предъявляются требования по уплате неустойки», — сообщили агентству в пресс-службе администрации города Кургана. По данным городского департамента ЖКХ, застройщики планируют зайти за разрешением на ввод в эксплуатацию не ранее следующей недели. Ведется устранение замечаний по внутренней отделке в доме № 31Г по ул. Дзержинского, где из 138 квартир принято пока 99.

Расселенные развалюхи нужно снести до конца 2017 года. В Кургане таких 67 Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Шадринске разрешение на ввод в эксплуатацию не получил один дом. «На этом объекте сейчас ведутся работы по благоустройству», — сообщили в пресс-службе шадринской мэрии, уточнив, что принять его планируют в ближайшее время.

«Вопрос больше не в новых домах (их сдают, людей переселяют), а в сносе расселенных аварийных домов. Без него программа не будет считаться завершенной, — отмечает вице-спикер Курганской областной Думы Евгений Кафеев. — Снос домов будет зависеть от расторопности городских властей».

Депутат считает, что штрафные санкции для Зауралья, несмотря на дефицит бюджета и огромный госдолг, «не катастрофичны». По его мнению, если и возникнут проблемы, Фонд будет отзывать не все деньги. «По заверениям минстроя, программа будет продолжена. В программе 2013—2017 годов участвовали дома, признанные аварийными пять лет назад. За это время в регионе еще десятки домов признали непригодными. Люди живут в очень плохих условиях, где нет воды и канализации. За счет средств городских бюджетов эту проблему не решить. И наша задача не оказаться „за бортом“ при распределении средств на новую программу», — говорит Кафеев.

По базе данных портала «Реформа ЖКХ», после 2012 года в Зауралье было признано аварийными еще 250 домов, в которых проживает почти 3400 человек.

«Если выделенные федеральные средства регион не осваивает, возникают вопрос: зачем ему давать деньги? Любые федеральные средства — субсидии и дотации — это плюс для нашей области, их надо по-максимуму использовать», — говорит депутат областной Думы Юрий Ярушин. Он напомнил, что именно из-за невыполнения плана по газификации, например, регион лишился огромных инвестиций: Газпром значительно урезал расходы на программу.

Курганцы боятся заселяться в новые дома, построенные по программе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Нуждается в федеральных деньгах и строительный рынок. «Строители Кургана сейчас в тяжелейшем состоянии. Но меня больше беспокоит утвержденная правительством России стоимость квадратного метра жилья — всего 30,6 тысячи рублей. В Тюмени, например, 39 тыс. рублей, при том, что стройматериалы у нас даже дороже, — возмущен эксперт ОНФ Владимир Иванов, — Почему никто из областного департамента строительства не бьется за наших строителей в Минстрое?». При столь низкой стоимости «квадрата» подрядчики вынуждены экономить на всем, в результате область получает «новое аварийное жилье».

Губернатор Кокорин ранее отмечал, что на основании соглашений с Фондом содействия реформированию ЖКХ в случае срыва программы региону придется вернуть всю полученную сумму даже за те дома, которые уже переселены. «При нашем бюджете, вы сами прекрасно понимаете, что здесь надо работать, работать и работать», — торопил глава области.

Всего в Курганской области в программу переселения граждан из ветхого жилья с 2013 по 2017 года были включены 352 аварийных дома, подлежащих сносу, в которых проживали более 6200 человек. С 2013 года расселено 4384 человека. Общий объем финансовых затрат на реализацию программы составил 3 млрд 231 млн рублей, в том числе из фонда содействия реформированию ЖКХ — 1 млрд 650 млн рублей.

На этапе программы 2016—2017 годов в области должны расселить 107 аварийных домов: 69 — в Кургане, 38 — в Шадринске. Затраты на эти цели составило 1 млрд 68 млн рублей.

Госдолг Курганской области, напомним, составляет 15 млрд рублей, из которых 6,1 млрд — бюджетные кредиты, 9,9 млн рублей — коммерческие. Дефицит областной казны — почти 3,5 млрд рублей, при общих расходах в почти 40 млрд рублей.