{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,33
Динамика за 2 недели
Евро 71,69
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
04 августа 2017
14:26  04 августа 2017 5

Уральский журналист вызвал на бой «вэдэвэшника», избившего репортера НТВ

Журналист настаивает на публичном спарринге с лжедесантникомФото: страница «ВКонтакте» Романа Четина

Журналист одной из пермских телекомпаний, Роман Четин, предложил спарринг мужчине, который набросился на репортера НТВ во время съемки сюжета о праздновании Дня ВДВ в Москве. Официальное «приглашение» Четин опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

«Хочу озвучить драчуну и медийщикам классную идею. Меня зовут Роман Четин. Я работаю на ТВ уже 10 лет. За это время слышал многое и в адрес СМИ, и в свой лично. Мне есть что сказать в ответ. Предлагаю спарринг. Я от лица всей журналистики против этого бородача, — говорится в сообщении. — Устроим шоу, шоумен?! Уверен, что тебя снова покажут по телевизору. А пацаны оценят то, что ты наконец-то начал выбирать более серьезных соперников».

В разговоре с «URA.RU» Роман подтвердил всю серьезность своих намерений, добавив, готов рассмотреть для боя любую площадку, даже в Москве. Кроме того, собеседник агентства настаивает, чтобы поединок проходил публично, в присутствии прессы:

Ради боя журналист готов приехать в Москву
Фото: скрин видео

«Главный фигурант этого видео уже сделал свой шаг к славе — не постеснялся показать себя на камеру. Полагаю, что и бой он предпочтет проводить при камерах. У меня тоже есть интерес — очень хочется, чтобы люди стали уважительнее относиться к журналистам. Особенно, когда те находятся на рабочем задании», — отметил Четин, добавив, что на такой шаг его натолкнул собственный аналогичный опыт. После этого пермяк и занялся спортом, хотя, по его словам, к боевым искусствам не имеет никакого отношения. «Занимаюсь физкультурой и стараюсь держать себя в форме», подчеркнул собеседник.

Инцидент с нападением на журналиста произошел 2 августа в московском парке Горького. В прямом эфире репортер НТВ Никита Развозжаев получил удар по лицу от Александра Орлова, которому не понравилось замечание в свой адрес. Поначалу СМИ предположили, что дебошир — десантник, но позже выяснилось, что к ВДВ он не имеет никакого отношения.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров