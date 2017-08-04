Уральский журналист вызвал на бой «вэдэвэшника», избившего репортера НТВ

Журналист одной из пермских телекомпаний, Роман Четин, предложил спарринг мужчине, который набросился на репортера НТВ во время съемки сюжета о праздновании Дня ВДВ в Москве. Официальное «приглашение» Четин опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».
«Хочу озвучить драчуну и медийщикам классную идею. Меня зовут Роман Четин. Я работаю на ТВ уже 10 лет. За это время слышал многое и в адрес СМИ, и в свой лично. Мне есть что сказать в ответ. Предлагаю спарринг. Я от лица всей журналистики против этого бородача, — говорится в сообщении. — Устроим шоу, шоумен?! Уверен, что тебя снова покажут по телевизору. А пацаны оценят то, что ты наконец-то начал выбирать более серьезных соперников».
В разговоре с «URA.RU» Роман подтвердил всю серьезность своих намерений, добавив, готов рассмотреть для боя любую площадку, даже в Москве. Кроме того, собеседник агентства настаивает, чтобы поединок проходил публично, в присутствии прессы:
«Главный фигурант этого видео уже сделал свой шаг к славе — не постеснялся показать себя на камеру. Полагаю, что и бой он предпочтет проводить при камерах. У меня тоже есть интерес — очень хочется, чтобы люди стали уважительнее относиться к журналистам. Особенно, когда те находятся на рабочем задании», — отметил Четин, добавив, что на такой шаг его натолкнул собственный аналогичный опыт. После этого пермяк и занялся спортом, хотя, по его словам, к боевым искусствам не имеет никакого отношения. «Занимаюсь физкультурой и стараюсь держать себя в форме», подчеркнул собеседник.
Инцидент с нападением на журналиста произошел 2 августа в московском парке Горького. В прямом эфире репортер НТВ Никита Развозжаев получил удар по лицу от Александра Орлова, которому не понравилось замечание в свой адрес. Поначалу СМИ предположили, что дебошир — десантник, но позже выяснилось, что к ВДВ он не имеет никакого отношения.