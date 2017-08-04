17:08 04 августа 2017 0

После "незначительного бытового конфликта" казарма разгромлена Фото: URA.RU © URA.RU

В 473-м окружном учебном центре ЦВО, расположенном в поселке Еланском Свердловской области, продолжается проверка по факту массовой драки между контрактниками из Тувы и Еланского гарнизона. По данным источника, в побоище приняли участие более полутора сотен человек.

Как сообщил «URA.RU» источник в военном ведомстве, тувинские контрактники, устроившие массовую драку, на допросах ведут себя нагло и вызывающе. «Мы элитные войска Шойгу, нам ничего не будет!» — заявляют некоторые из них прокурору.

После побоища на сегодняшний день Еланский — это, наверное, самый тихий военный городок в российской армии. Приехало огромное количество проверяющих: это большая рабочая группа Центрального военного округа во главе с заместителем командующего ЦВО генерал-лейтенантом Хасаном Калоевым; это сотрудники военного следственного отдела и военной прокуратуры. Возбуждены два уголовных дела по статьям УК РФ «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности» и «Насильственные действия в отношении начальника». После массовой драки по-прежнему два человека находятся в госпитале в Екатеринбурге: контрактник, получивший ранение заточкой, и капитан, которому разбили голову раковиной. У остальных еланских бойцов ранения не опасные для жизни.

После драки пол в казарме был залит кровью Фото: URA.RU © URA.RU

По данным инсайдера, три месяца назад из города Кызыл в Туве прислали порядка 60 контрактников из 55-й отдельной горной мотострелковой бригады 41-й армии ЦВО, для прохождения курсов выживания. По одной из версий, в последний вечер перед отъездом бойцы купили спиртного, чтобы отметить окончание учебы. Выпив, они вспомнили какие-то обиды, которые видели от местных. Вооружившись ножами и заточками, приезжие атаковали казарму: 60 тувинцев выступили против сотни бойцов Еланского гарнизона. Произошла массовая драка, в результате которой в здании казармы выбиты стекла, поломаны мебель и сантехника. Как сообщает источник, ножевые ранения получили 14 человек: 13 контрактников и один офицер. Самых тяжелых — офицера и одного из контрактников — в тот же вечер вертолетом доставили в госпиталь Екатеринбурга. Все раненые — из числа военнослужащих Еланского гарнизона. Пресс-служба министерства обороны подтвердила факт массовой драки, но назвала его бытовым конфликтом, по итогам которого участники получили лишь незначительные ссадины.

Председатель комитета солдатских матерей Екатеринбурга Мария Лебедева сказала «URA.RU», что пока заявлений из Еланского не поступало: «Опять эта многострадальная Елань, сколько проблем из-за нее было за эти годы. Мы только вздохнули с облегчением, что там немного успокоилось, и теперь такое…»