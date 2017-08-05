На место Малахова претендуют девять звезд. СПИСОК

В медиа-тусовке обсуждают кандидатуры на место Андрея Малахова, который уходит с «Первого канала». СМИ называют обширный список претендентов из звезд шоу-бизнеса, которые могут вести передачу «Пусть говорят».
Самыми обсуждаемыми кандидатами на место телеведущего Андрея Малахова называют актеров Никиту Джигурду и Алексея Панина. По неофициальной информации, рассматривается вариант, чтобы эпатажные звезды шоу-бизнеса вели шоу вдвоем, кардинально сменив этим его формат.
Одним из первых кандидатов на замену Малахову стал и знаменитый ведущий «Прямого эфира» на телеканале «Россия1» Борис Корчевников. По мнению СМИ, поскольку продюсеры «Первого канала» решили сконцентрироваться на политических темах для «Пусть говорят», голубоглазый блондин может выиграть: он доказал свою политическую благонадежность, за что попал в санкционные списки Украины.
Еще один кандидат — брутальный Дмитрий Нагиев, который в начале 2000-х вел скандальное шоу «Окна». Не исключается и вариант сделать новым ведущим популярной передачи Дмитрия Борисова (ведущий вечерних новостей и программы «Время»). Но, по информации, растиражированной СМИ, он провалил кастинг, неудачно записав тестовую программу.
Ведущий телеканала «ТВК» Александр Смол, известный тем, что в эфире отпраздновал новость о повышении зарплат красноярских депутатов, тоже претендует на место Малахова, передает портал Dni.ru.
Среди известных женщин-телеведущих рассматриваются кандидатуры Ольги Бузовой и Ксении Собчак. Обеим не привыкать вести передачи, рассказывающие о бытовых проблемах героев. Выбивается из этого списка девушек-кандидатов, но все же присутствует в нем, депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она может попасть в шоу-бизнес благодаря профессионально организованной акции против фильма Алексея Учителя «Матильда».
Напомним, на днях россиян потрясла новость о том, что знаменитый телеведущий Андрей Малахов уходит с «Первого канала». По одной из версий, причиной ухода стал конфликт с продюсером Натальей Никоновой, которая решила в шоу сделать упор на политику.