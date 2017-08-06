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06 августа 2017
05 августа 2017
09:20  06 августа 2017 0

«Это же надо так ступить». Поклонники отругали ведущую «Дома-2», сравнившую себя с Путиным. ФОТО

У Владимира Путина на рыбалке был хороший уловФото: Скрин видео RT

Телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина весьма своеобразно восхитилась президентом РФ Владимиром Путиным, который накануне на подводной охоте поймал огромную щуку. На своей странице в Instagram она сделала коллаж. где на одном фото она держит свой улов, а на другой — президент стоит со своей добычей.

«В такие моменты горжусь нашим президентом! Наверное, никто из других политиков в мире с таким азартом не ездит на рыбалку. А Путин еще и 2 часа гонялся за щукой — и это в его возрасте!», — написала Ксения Бородина под фото.

Однако подписчикам в соцсети творчество теледивы пришлось не по душе. «Коллаж реально вообще не к чему, просто бы его фото выложила и подписала бы, а так опозорилась, дешевым пиаром. Ксюша смешная. Во-первых, сделала не поленилась коллаж. Во вторых…при чем тут его возраст. Хаа —ха, в его возрасте! КАКАЯ БЕСТАКТНОСТЬ, КСЕНИЯ!!! Да у нас дед знакомый каждый день на рыбалку ездит в свои 90! Владимир Владимирович — огонь, а вы „в его то возрасте “ СМЕШНО. Не срамитесь пжлст на всю страну. Это же надо так ступить», — одернули теледиву поклонники.

Накануне было опубликовано видео, как российский лидер в отпуске занимался рыбной ловлей в Туве. По словам пресс-секретаря главы государства, Владимир Путин два часа охотился под водой на щуку. «URA.RU» сообщало, что за время своего отдыха с 1 по 3 августа президент побывал в труднодоступной тайге, катался на квадроцикле и купался в озере, вода которого не прогревается выше отметки в 17 градусов.

Нина Калинина
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