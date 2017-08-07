{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,33
Динамика за 2 недели
Евро 71,69
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
07 августа 2017
14:19  07 августа 2017 5

На сайте Кремля выложили полный отчет об отдыхе Владимира Путина в Сибири. ФОТО. ВИДЕО

Владимир Путин хорошо порыбачил в отпускеФото: Официальный сайт президента РФ

Фото и видеоотчет о трехдневном отдыхе главы государства Владимира Путина в Тыве опубликован на официальном сайте Кремля. Всего в отчете содержатся 35 фото и 46-минутное видео подводной рыбалки президента.

Как уточняется на сайте президента, отчет был выложен в связи «с большим интересом к пребыванию Владимира Путина в Тыве». Президент РФ, напомним, занимался во время отпуска рыбной ловлей и подводной рыбалкой. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин два часа «гонялся за щукой» в горном озере.

В пресс-службе президента отметили, что главу государства сопровождали на отдыхе министр обороны Сергей Шойгу, глава Хакасии Виктор Зимин и глава Тывы Шолбан Кара-оол. «Президент не в первый раз посещает эти края для отдыха, но каждый раз старается бывать в новых местах», — рассказали в Кремле.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Владимир Путин запустил новый тренд в Сети. Знаменитости, увлеченные ловлей рыбы, подражая президенту РФ, стали выкладывать на своих страницах в соцсетях фотографии с завидным уловом.

1/6
Фото: Официальный сайт президента РФ

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров