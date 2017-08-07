Фото и видеоотчет о трехдневном отдыхе главы государства Владимира Путина в Тыве опубликован на официальном сайте Кремля. Всего в отчете содержатся 35 фото и 46-минутное видео подводной рыбалки президента.
Как уточняется на сайте президента, отчет был выложен в связи «с большим интересом к пребыванию Владимира Путина в Тыве». Президент РФ, напомним, занимался во время отпуска рыбной ловлей и подводной рыбалкой. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин два часа «гонялся за щукой» в горном озере.
В пресс-службе президента отметили, что главу государства сопровождали на отдыхе министр обороны Сергей Шойгу, глава Хакасии Виктор Зимин и глава Тывы Шолбан Кара-оол. «Президент не в первый раз посещает эти края для отдыха, но каждый раз старается бывать в новых местах», — рассказали в Кремле.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Владимир Путин запустил новый тренд в Сети. Знаменитости, увлеченные ловлей рыбы, подражая президенту РФ, стали выкладывать на своих страницах в соцсетях фотографии с завидным уловом.