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07 августа 2017
16:50  07 августа 2017 0

Страшную смерть борца Власко засняли на камеру. Спортсмена убивали толпой на берегу. ВИДЕО

На видео попало начало драки, где на борца напало несколько мужчинФото: "ВКонтакте", страница "Борцы Бурятии"

В Сети опубликовали видеозапись, на которой мужчину, предположительно, известного борца Юрия Власко, жестоко избивают на берегу водоема, передает телеканал 360. Целая толпа набрасывается на спортсмена, продолжая пинать его и после того, как он падает.

Теперь в руках следствия появляется дополнительная улика. В объектив попали не только моменты, когда Власко бьют ногами по голове, но и начало драки, где на него нападают сразу несколько человек. Как уточняет «Утро.ру», ранее полиции удалось задержать второго подозреваемого в убийстве Власко.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что известного 20-летнего спортсмена Юрия Власко жестоко убили в Бурятии. Тело двукратного победителя первенства Европы среди юниоров по вольной борьбе было обнаружено на берегу озера Байкал. Позднее очевидцы рассказали о причинах драки, и вскоре полиция сумела найти и задержать первого подозреваемого в убийстве.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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