В Сети опубликовали видеозапись, на которой мужчину, предположительно, известного борца Юрия Власко, жестоко избивают на берегу водоема, передает телеканал 360. Целая толпа набрасывается на спортсмена, продолжая пинать его и после того, как он падает.
Теперь в руках следствия появляется дополнительная улика. В объектив попали не только моменты, когда Власко бьют ногами по голове, но и начало драки, где на него нападают сразу несколько человек. Как уточняет «Утро.ру», ранее полиции удалось задержать второго подозреваемого в убийстве Власко.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что известного 20-летнего спортсмена Юрия Власко жестоко убили в Бурятии. Тело двукратного победителя первенства Европы среди юниоров по вольной борьбе было обнаружено на берегу озера Байкал. Позднее очевидцы рассказали о причинах драки, и вскоре полиция сумела найти и задержать первого подозреваемого в убийстве.