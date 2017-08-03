Подозреваемого в убийстве борца Юрия Власко допросили следователи

Полиция допросила подозреваемого в убийстве известного российского борца Юрия Власко, сообщает агентство Nation News. Мужчина подтвердил свою причастность к трагедии, однако заявил, что защищался.
Следователи полагают, что версия о самозащите подозреваемого не соответствует действительности: в рамках громкого дела ему вменяется статья «убийство». Известно, что он скрывался от правосудия в Улан-Удэ.
Как напоминает «Федеральное агенство новостей», 20-летний спортсмен Юрий Власко был убит ножом при ссоре с местными жителями в в бурятском селе Горячинск. Ранее «URA.RU» передавало взгляд очевидцев на трагедию, произошедшую с российским борцом.