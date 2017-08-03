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03 августа 2017
Главные новости Москвы
13:16  03 августа 2017 0

Подозреваемого в убийстве борца Юрия Власко допросили следователи

Подозреваемому вменяется статья "убийство"Фото: Владимир Жабриков

Полиция допросила подозреваемого в убийстве известного российского борца Юрия Власко, сообщает агентство Nation News. Мужчина подтвердил свою причастность к трагедии, однако заявил, что защищался.

Следователи полагают, что версия о самозащите подозреваемого не соответствует действительности: в рамках громкого дела ему вменяется статья «убийство». Известно, что он скрывался от правосудия в Улан-Удэ.

Как напоминает «Федеральное агенство новостей», 20-летний спортсмен Юрий Власко был убит ножом при ссоре с местными жителями в в бурятском селе Горячинск. Ранее «URA.RU» передавало взгляд очевидцев на трагедию, произошедшую с российским борцом.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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