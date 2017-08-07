Мэрия Москвы согласовала митинг вкладчиков банка «Югра»

20:20 07 августа 2017 0

Вкладчикам разрешат митинговать в Сокольниках Фото: Александр Кулаковский

Московские власти разрешили вкладчикам банка «Югра» провести митинг 15 августа. Протестующие выйдут на мирную акцию в «Гайд-парке» в Сокольниках, сообщил пресс-секретарь департамента региональной безопасности Москвы Елена Романова.

Как уточняет «Эхо Москвы», митинг пройдет с 16:00 до 20:00. Максимальная численность пришедших не должна превысить 1500 человек, так как в «Гайд-парке» больше народу просто не поместится. По словам Романовой, на Трубной площади собираться запретили в связи с «работами по благоустройству».

Ранее «URA.RU» сообщало, что организаторы заявляли до 3000 участников митинга.