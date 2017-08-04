Тысячи вкладчиков банка «Югра» собрались на митинг в Москве

21:57 04 августа 2017 0

В конце июля банк лишился лицензии Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В московскую мэрию подана заявка на проведение митинга 15 августа, которую подали вкладчики лишившегося лицензии банка «Югра». Организаторы хотят вывести с плакатами на Трубную площадь порядка трех тысяч человек.

Власти Москвы не намерены согласовывать митинг в центре мегаполиса, рассчитывая перенести его в гайд-парк. Количество участников чиновники будут рассчитывать, исходя из «территориальной возможности». Точного решения по согласованию заявки в мэрии еще не приняли, пишет РБК.

Ранее «URA.RU» писало, что лицензия у банка «Югра» была отозвана Банком России 28 июля из-за того, что финансовая организация полностью утратила свой капитал. В этом случае банку не помогло даже финансовое оздоровление из-за низкого качества активов и величины выявленного дисбаланса между стоимостью этих активов и обязательств.

К третьей декаде июля дыра в капитале финансовой организации достигла 7,04 млрд рублей, 90% всех кредитов банк выдал заемщикам, связанным с бизнес-проектами собственников «Югры».