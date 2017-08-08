14:36 08 августа 2017 0

Красивый выпускной для детей оборачивается значительными расходами для родителей Фото: depositphotos.com © URA.RU

Глава Министерства образования и науки РФ Ольга Васильева призвала родителей выпускников и администрации школ «дружить с головой» и не тратить много денег на «выпускные балы».

«Просто дружить с головой, прежде всего, надо. Это главная рекомендация», — приводит слова Васильевой «Русская планета». Министр подчеркивает, что многое зависит не только от административного ресурса, но и от мировосприятия руководителя, поэтому большое значение в ситуации с выпускными имеет человеческий фактор.

Значительные траты на выпускные в различных городах России ежегодно становятся горячей темой для обсуждения. Одним из самых громких скандалов обернулась в мае этого года история в Кургане. Стоимость выпускных в элитных школах города составляет от 8 до 17 тысяч рублей. В мэрии для малоимущих учеников предложили найти спонсоров.