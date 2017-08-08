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08 августа 2017
14:36  08 августа 2017 0

«Дружить с головой надо». Глава Минобрнауки призвала не тратиться на выпускные

Дональд Трамп, москитная сетка, дети в окне, регистрация автомобиля, выпускной бал , танец, выпускники, выпускной бал, школьный выпускной
Красивый выпускной для детей оборачивается значительными расходами для родителейФото: depositphotos.com © URA.RU

Глава Министерства образования и науки РФ Ольга Васильева призвала родителей выпускников и администрации школ «дружить с головой» и не тратить много денег на «выпускные балы».

«Просто дружить с головой, прежде всего, надо. Это главная рекомендация», — приводит слова Васильевой «Русская планета». Министр подчеркивает, что многое зависит не только от административного ресурса, но и от мировосприятия руководителя, поэтому большое значение в ситуации с выпускными имеет человеческий фактор.

Значительные траты на выпускные в различных городах России ежегодно становятся горячей темой для обсуждения. Одним из самых громких скандалов обернулась в мае этого года история в Кургане. Стоимость выпускных в элитных школах города составляет от 8 до 17 тысяч рублей. В мэрии для малоимущих учеников предложили найти спонсоров.

Татьяна Трушина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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