16:39 09 октября 2017 5

Экс-боксер Сергей Алиев, ставший православным режиссером, боится, что "Матильда" спровоцирует "Майдан" в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Режиссер фильма «Оболганный Государь — правда о последнем русском царе» (рабочее название ленты — «Ложь Матильды») Сергей Алиев вызвал режиссера кинокартины «Матильда» Алексея Учителя на «дуэль». Об этом «URA.RU» заявил сам Алиев. По его словам, «официальный вызов» — видео с приглашением Учителю сразиться с ним в дебатах — он опубликует завтра.

«Ударить человека — это грех, а плюнуть в него — не всегда: чтобы умыть ему лицо, если оно грязное, — пояснил свою задумку Алиев. — У меня такая задача, чтобы к Алексею Учителю каждый человек после просмотра моего фильма подошел, плюнул в лицо и сказал: „Вы — мерзавец“. К сожалению, на дворе двадцать первый век. В девятнадцатом веке за оскорбление близких нам людей вызывали на дуэль, в двадцатом били по морде, ну, а в двадцать первом веке мы дожили до того, что у нас словесные перепалки».

«Перепалку» с Учителем Алиев видит в варианте как очной, так и заочной дискуссии. «У меня есть четыре „патрона“ (вопроса), которые я адресую ему, а он может задать мне свои, — говорит Сергей. — Я думаю, что была бы интересная полемика, тем более что он кинорежиссер, я в кавычках кинорежиссер, у него полтора миллиарда [рублей] и средства бюджетные — пенсионеров, стариков; у меня четыре миллиона из правого кармана. И посмотрим, на чьей стороне правда».

«Патронами», которыми создатель «Лжи Матильды» хочет пульнуть в Учителя, являются следующие вопросы: почему Учитель выбрал для своего фильма сюжет любовных отношений царя и балерины (а не какой-то другой), почему на роль святого государя пригласили немецкого порноактера, понимает ли Учитель, что задел фильмом «Матильда» чувства людей, любящих царя и что этот фильм способен вызвать революцию. «„Майдан“ может произойти в России не через Навального и запрещенный в России ИГИЛ, а через этот фильм, потому что сорвиголов очень много, — говорит Алиев. — Но стоит ли этот фильм того, чтобы это произошло в России?»

Дебаты Алиева и Учителя (если они состоятся) не отменяют задумки дать Учителю по лицу. «Я предлагаю ему дискуссию, после которой он, вполне возможно, одумается и поймет, что, создавая этот фильм, он был глубоко неправ, — говорит создатель „Лжи Матильды“. — До выхода фильма он может быть совершенно спокоен: я буду разговаривать с ним по-мужски, только уже когда фильм выйдет. Сейчас у меня нет такого благословения. Но если фильм все же выйдет в прокат — тогда можно и по морде с любовью».

Как уже сообщало «URA.RU», экс-боксер, ставший режиссером, Сергей Алиев, опубликовал накануне в Сети свой фильм «Оболганный государь». По его словам, за сутки фильм посмотрело около 5000 человек (ресурс Видео@mail.ru, где размещен фильм, показывает 500 с небольшим просмотров). Главная задача Алиева — не допустить выхода фильма Алексея Учителя «Матильда» в прокат. «Если он выйдет, в России начнутся события столетней давности, — убежден Сергей. — Я помолился ночью, и Боженька открыл [мне это]. Я позвонил на святую гору Афон старцам, и они подтвердили, что это именно так. Это не просто фильм, это экзамен, который мы сдаем спустя 100 лет на верность Николаю II».