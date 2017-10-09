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20:51  09 октября 2017 0

Малоимущим ямальским студентам перестали платить стипендию

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., деньги, рубли
Студенты шесть месяцев не получали социальных выплатФото: Pixabay

Студенты ЯНАО из малоимущих и малообеспеченных семей шесть месяцев не получали социальную стипендию. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Установлено, что Ямальский полярный агроэкономический техникум, где обучается восемь студентов из категории малоимущих и малообеспеченных семей, задержал социальные выплаты с января до июля 2017 года. За полгода студенты получили лишь одну стипендию.

«По выявленным нарушениям прокурором города исполняющему обязанности директора образовательного учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Восьми студентам сделаны перерасчет и выплата стипендии на общую сумму 100 тыс. рублей, издан приказ о ежемесячной выплате социальной стипендии студентам, получающим государственную помощь», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Игорь Волосин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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