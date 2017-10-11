В Курганской области 76 человек за пьяную езду получили реальный срок и отправились в колонии. Эти данные «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.
Такому наказанию подверглись те, кого неоднократно ловили за рулем в пьяном виде, и даже лишение прав не смогло вразумить любителей спиртного. Сроки наказания колеблются от нескольких месяцев до полутора лет.
Статья, ужесточающая санкции в отношении пьяных водителей, вступила в действие в 2016 году, однако и это наказание начальник зауральских полицейских Олег Ильиных считает недостаточным. Он предложил увеличить срок наказания нарушителей до пяти лет колонии, а также рассмотреть возможность конфискации их автомобилей.