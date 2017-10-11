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Главные новости Курганской области
09:02  11 октября 2017 0

В Зауралье 76 пьяных водителей сели в тюрьму

Координационное совещание руководителей правоохранительных органов Курганской области. Курган., ильиных олег
Олег Ильиных считает, что наказание нужно еще ужесточитьФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области 76 человек за пьяную езду получили реальный срок и отправились в колонии. Эти данные «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.

Такому наказанию подверглись те, кого неоднократно ловили за рулем в пьяном виде, и даже лишение прав не смогло вразумить любителей спиртного. Сроки наказания колеблются от нескольких месяцев до полутора лет.

Статья, ужесточающая санкции в отношении пьяных водителей, вступила в действие в 2016 году, однако и это наказание начальник зауральских полицейских Олег Ильиных считает недостаточным. Он предложил увеличить срок наказания нарушителей до пяти лет колонии, а также рассмотреть возможность конфискации их автомобилей.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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