17:06 13 октября 2017 6

Как оказалось, он не превышает обычных показателей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

После новостей о надвигающемся на Екатеринбург радиоактивном облаке журналисты «URA.RU» вслед за специалистами Роспотребнадзора решили замерить радиационный фон в столице Урала. Мы провели измерения в несколько точках центра города — между цирком и музкомедией.

Результаты замеров нисколько не удивили, все показатели — в пределах обычных для Екатеринбурга полутора десятков микрорентген в час. Самый низкий уровень радиации обнаружился возле цирка — всего 11 мкр/час (такой же уровень радиации обычно бывает в районе метеогорки — о нем постоянно отчитываются метеорологи).

Чуть выше оказался радиационный фон возле резиденции полпреда президента в УрФО (13 мкр/час), еще выше — на набережной реки Исеть (15). Впрочем, ближе к центральной площади Екатеринбурга (площадь 1905 года) уровень радиации снизился: возле «Рубина» — 12 мкр/час, столько же — на Плотинке возле часов, отсчитывающих время до чемпионата мира по футболу-2018. Правда, у воды дозиметр «поймал» чуть больше — 14 мкр/час.

Самое радиоактивное место в Екатеринбурге — мэрия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Но самый высокий уровень радиации в центре Екатеринбурга оказался возле входа в мэрию: прибор показал 20 микрорентген в час. Причем это показание не поменялось даже при повторных замерах. В самой редакции «URA.RU» радиоактивный фон оказался равен 15 мкр/час.

Все эти показатели находятся в пределах нормы: естественный радиационный фон на Урале — до 20 мкр/час и даже выше, а безопасным для человека считается уровень радиации до 50 микрорентген в час (или 0,5 микрозиверта в час). Для исследования использовался прибор для измерения радиации RADEX, приобретенный в специализированном магазине «Изотоп».

Напомним, в екатеринбургских соцсетях последние два дня активно обсуждается слух о якобы надвигающемся на Екатеринбург радиоактивном облаке. Он возник на фоне штормового предупреждения МЧС о смоге, висящем над городом, с повышенным содержанием вредных веществ в воздухе (в частности, речь шла о веществах II класса фенол и формальдегид). По информации в соцсетях, выброс на ПО «Маяк» в г. Озерске Челябинской области якобы подтвердили сотрудники Института химии УрО РАН (в других вариациях слуха — на ЗиКе или НПО автоматики), которых ночью в экстренном порядке вызвали на работу.

Некие эксперты рекомендовали горожанам закрыть все окна в домах, по возможности не выходить на улицу, обтираться спиртом, а также употребить внутрь корень женьшеня, элеутерококк (продается в аптеке), взрослым — теплое красное вино или коньяк в чай. После публикаций в СМИ на эту тему свердловский Роспотребнадзор среагировал грамотно и оперативно: его специалисты выехали на границу Свердловской о Челябинской областей для замеров радиационного фона (измерения показали, что уровень радиации не превышает нормы).

При всей смехотворности слухов основания для волнений у екатеринбуржцев есть: в Свердловской области, в городах Лесной и Новоуральск расположены предприятия Росатома и ядерного комплекса страны, а в 40 км от Екатеринбурга — Белоярская атомная станция. А между Екатеринбургом и Челябинском в закрытом городе Озерск находится ПО «Маяк» — ведущее предприятие ядерной оборонки, где в 1957 году взорвались емкости с высокорадиоактивными отходами и произошел выброс радионуклидов атмосферу. Была заражена огромная территория, включая более 200 населенных пунктов в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях.

Смотрите, какие показатели радиации в центре Екатеринбурга: