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14 октября 2017
13 октября 2017
01:10  14 октября 2017 0

Президент Чехии отказался извиняться за слова о российском Крыме

Севастополь и Симферополь. 2014 - 2016, крым, севастополь, бухта, памятник погибшим кораблям
Высказывание Милоша Земана о судьбе полуострова взбесило УкраинуФото: Константин Михальчевский © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Президент Чехии Милош Земан не намерен извиняться перед властями Украины за свои слова о принадлежности Крыма России. Политик подчеркнул, что высказывание является его личной точкой зрения.

«Крым принадлежит России, и я не могу представить ни одно русское правительство, которое бы отказалось от Крыма», — цитирует Земана РИА «Новости».

Напомним, что 10 октября в ходе выступления на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы Земан посоветовал Украине смириться с потерей Крыма и потребовать от Москвы денежной компенсации. По мнению чешского лидера, такой шаг позволит избежать «очередной европейской войны». Высказывание Земана позже подверглось критике не только со стороны МИД Украины, но и его соотечественника — премьер-министра Чехии Богуслава Соботки.

Сергей Макеев
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