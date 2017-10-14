Президент Чехии отказался извиняться за слова о российском Крыме

Президент Чехии Милош Земан не намерен извиняться перед властями Украины за свои слова о принадлежности Крыма России. Политик подчеркнул, что высказывание является его личной точкой зрения.
«Крым принадлежит России, и я не могу представить ни одно русское правительство, которое бы отказалось от Крыма», — цитирует Земана РИА «Новости».
Напомним, что 10 октября в ходе выступления на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы Земан посоветовал Украине смириться с потерей Крыма и потребовать от Москвы денежной компенсации. По мнению чешского лидера, такой шаг позволит избежать «очередной европейской войны». Высказывание Земана позже подверглось критике не только со стороны МИД Украины, но и его соотечественника — премьер-министра Чехии Богуслава Соботки.