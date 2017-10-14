Жительница Нового Уренгоя совершила весьма оригинальное ограбление продуктового магазина. Женщина применила против кассира не насилие, а гипноз.
В момент оплаты товара злоумышленница продемонстрировала две купюры номиналом в одну и пять тысяч рублей, но не передала их кассиру. Не иначе как под воздействием гипноза, сотрудник магазина отсканировал товар на общую сумму 1 270 рублей, после чего вернул ей сдачу с мифических пяти тысяч — 4730 рублей. Женщина без лишних вопросов удалилась, прихватив и покупки, и деньги.
«Причинен ущерб на сумму 6000 рублей. По данному факту проводится проверка. Материал направлен в отдел дознания ОМВД России по г. Новый Уренгой для принятия решения о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД.