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14 октября 2017
13 октября 2017
12 октября 2017
11 октября 2017
05:28  14 октября 2017 0

На Ямале покупательница обокрала кассира с помощью гипноза. ФОТО

Полицейские надеются, что женщина, опознав себя на фото, добровольно отдаст украденные деньгиФОТО: 89.мвд.рф

Жительница Нового Уренгоя совершила весьма оригинальное ограбление продуктового магазина. Женщина применила против кассира не насилие, а гипноз.

В момент оплаты товара злоумышленница продемонстрировала две купюры номиналом в одну и пять тысяч рублей, но не передала их кассиру. Не иначе как под воздействием гипноза, сотрудник магазина отсканировал товар на общую сумму 1 270 рублей, после чего вернул ей сдачу с мифических пяти тысяч — 4730 рублей. Женщина без лишних вопросов удалилась, прихватив и покупки, и деньги.

«Причинен ущерб на сумму 6000 рублей. По данному факту проводится проверка. Материал направлен в отдел дознания ОМВД России по г. Новый Уренгой для принятия решения о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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