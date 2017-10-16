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Главные новости Курганской области
14:57  16 октября 2017 0

В Зауралье молодой человек украл велосипед и поехал на нем грабить продуктовый магазин

Июнь в Екатеринбурге, велосипед, звонок, тормоза, активный отдых
Молодой человек был задержан по подозрению в краже велосипеда и одеждыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Притобольном 18-летний безработный подозревается в краже одежды и велосипеда из магазина, а также попытке ограбить продуктовый. Молодой человек задержан.

Безработный местный житель признался, что в ночь на 13 октября проник в торговый объект, выбрал подходящие ему по размеру вещи, переоделся и поехал на поиски продуктов питания на велосипеде, взятом в этом же магазине. Однако проникнуть незамеченным в продуктовый и ограбить его молодому человеку не удалось. Его увидела сторож здания и вызвала полицию, сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Оперативники прибыли на место происшествия в течение минуты. По стоящему под разбитым окном велосипеду с ценником на раме полицейские установили, что парень до сих пор находится в здании.

Местный житель был задержан и доставлен в межмуниципальный отдел полиции. По данному факту в следственном отделе МО МВД России «Притобольный» возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. На время следствия подозреваемый заключен под стражу.

Валерия Романова
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