23:57 16 октября 2017 0

Время, необходимое для спасения актера, было потеряно на закрытом железнодорожном переезде Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тромб, ставший причиной смерти Дмитрия Марьянова, мог оторваться из-за образа жизни, который вел известный российский актер. Опасный обрыв тромба может случиться и из-за сильной физической перегрузки или стресса.

«Очень многое зависит от образа жизни — у тех, кто мало двигается, риск закупорки сосудов тромбами намного выше, потому что снижается эластичность кровеносных сосудов, в том числе их способность быстро расширяться при необходимости, — рассказала kp.ru ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Ольга Молчанова. — Также стенки сосудов повреждаются при курении и злоупотреблении алкоголем, потому что в организм попадают ядовитые вещества, вызывающие хроническое воспаление».

Кроме того, в СМИ появились новые подробности смерти актера. Так, журналисты выяснили, что Марьянов не отдыхал на даче у друзей, как сообщалось ранее, а находился на лечении в частном реабилитационном центре, расположенном на окраине Лобни. Там актеру стало плохо, и было принято решение доставить его в больницу. Дорога могла занять всего 15 минут, но, к несчастью, много времени было потеряно на железнодорожном переезде.

Как сообщает ТК «Звезда» со ссылкой на местных жителей, в данном медицинском центре якобы проходят реабилитацию наркозависимые, однако более подробной информации на этот счет СМИ не приводят.

Напомним, Дмитрий Марьянов скончался вечером в воскресенье, 15 октября, в возрасте 47 лет. Предварительная причина смерти актера — оторвавшийся тромб. Как ранее писало «URA.RU», по факту смерти популярного актера, снявшегося боле чем в 50 российских и советских фильмах, возбуждено уголовное дело — следователи сейчас проверяют информацию о том, почему диспетчер «скорой» не прислал на вызов бригаду врачей. В Минздраве Московской области на этот счет другая версия — вызов отменили сами звонившие: друзья Дмитрия Марьянова якобы решили, что довезут его до больницы быстрее.