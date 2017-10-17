На Ямале женщина год жестоко издевалась над одиннадцатилетним сыном

Ямальские следователи завели уголовное дело на местную жительницу за «систематические» издевательства и избиения своего одиннадцатилетнего сына. О насилии над ребенком стало известно благодаря его школьному учителю, которая и обратилась к правоохранителям города Тарко-Сало за помощью.
Заявление от педагога, которой стало известно, что ребенок был избит двумя днями ранее, поступило в полицию 4 октября, сообщили «URA.RU» в региональном Следственном комитете. В ходе проверки силовики выяснили, что его 32-летняя женщина систематически использовала психическое и физическое насилие по отношению к мальчику ребенку в период с декабря 2016 по октябрь 2017 года. Кроме того, ранее она уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию сына.
Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье «Истязание в отношении несовершеннолетнего». Сам ребенок изъят из семьи и находится в приюте Пуровского района