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12:47  17 октября 2017 0

На Ямале женщина год жестоко издевалась над одиннадцатилетним сыном

Клипарт, детское насилие
Ребенка забрали у жестокой матери и поместили в приютФото: depositphotos.com © URA.RU

Ямальские следователи завели уголовное дело на местную жительницу за «систематические» издевательства и избиения своего одиннадцатилетнего сына. О насилии над ребенком стало известно благодаря его школьному учителю, которая и обратилась к правоохранителям города Тарко-Сало за помощью.

Заявление от педагога, которой стало известно, что ребенок был избит двумя днями ранее, поступило в полицию 4 октября, сообщили «URA.RU» в региональном Следственном комитете. В ходе проверки силовики выяснили, что его 32-летняя женщина систематически использовала психическое и физическое насилие по отношению к мальчику ребенку в период с декабря 2016 по октябрь 2017 года. Кроме того, ранее она уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию сына.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье «Истязание в отношении несовершеннолетнего». Сам ребенок изъят из семьи и находится в приюте Пуровского района

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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