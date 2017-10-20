Депутаты челябинского ЗСО устроили мэру Миасса публичную порку

07:20 20 октября 2017 0

Геннадий Васьков в очередной раз каялся и обещать исправиться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самую настоящую обструкцию устроили мэру Миасса Геннадию Васькову на заседании комитета по бюджету и налогами Заксобрания Челябинской области. Градоначальника и председателя горсобрания Евгения Степовика вызвали на заседание 19 октября, чтобы оба руководителя рассказали, как работают над ошибками, после ревизии, проведенной Контрольно-счетной палатой региона (КСП) Но если к Степовику вопросов не возникло, то отчет Васькова никого не устроил, передает корреспондент «URA.RU».

По итогам ревизии Миасса, проверялся 2016 год и первый квартал 2017 года, КСП выдала предписания Геннадию Васькову и Евгению Степовику. На заседании коллегии палаты, где зачитывался отчет аудиторов, губернатор Борис Дубровский устроил разнос мэру Миасса и потребовал, чтобы он в течение месяца исправил все недочеты. Геннадий Васьков обещал провести работу над ошибками. Аудиторы выявили 78 земельных участков, выданных с нарушениями. Градоначальник должен был подготовить и отправить в суд 78 исков по возврату земель. На заседании комитета ЗСО, где присутствовал председатель областной КСП Алексей Лошкин, Геннадий Васьков доложил, что им все иски поданы. Но депутат Дмитрий Рябов, живущий в Миассе, ему не поверил.

«Я просмотрел базы данных городского суда и областного арбитража, — заявил Рябов. — Мэрия подала 35 заявлений, а не 78, как вы утверждаете. Из них принято только два. Остальные оставлены без движения, так как поданы с грубыми нарушениями. Как вы это объясните?». В ответ Геннадий Васьков сослался на непрофессионализм юристов мэрии, а также сообщил, что скоро распустит правовое управление и наберет новых, грамотных сотрудников.

Это не первый случай, когда власти Миасса подают в суд неграмотный иск. Областной арбитраж отклонил заявление администрации к предпринимателю Константину Савченко о сносе незаконного объекта возле МФЦ. Иск был подан под давлением прокуратуры, которая внесла представление Геннадию Васькову за бездействие. Но заявление было составлено с такими грубыми нарушения, что делу не дали ход. В городе это расценили как «игру в поддавки». В такой же игре заподозрили Васькова и депутаты ЗСО. Ему стали задавать другие неудобные вопросы, в том числе и по возврату в в областной бюджет средств, освоенных с нарушениями. Мэр Миасса вновь не дал внятных ответов, но обещал исправиться.

Мэру Миасса досталось и от руководителя комитета, председателя ЗСО Владимира Мякуша. Он напомнил Васькову, что глава является лицом города. «В СМИ пишут, что у вас проблемы с криминалом, — обратился Мякуш к Васькову. — Если это так, почему не обращаетесь в полицию?». Председатель ЗСО также заявил, что есть данные о нарушениях, допущенных в Миассе при освоении федеральных и областных средств по программе «Городская среда». Владимир Мякуш также напомнил, что мэрия и горсобрание Миасса должны вместе вести «работу над ошибками». Васьков же уклоняется от совместной работы и даже отказался отдать собранию акты КСП по земельным участкам, сославшись на то, что там «имена уважаемых людей».

Мэра Миасса отчитывали более часа. Депутаты решили, что через месяц вызовут Геннадия Васькова вновь на заседание комитета. Ранее Васьков публично заявлял, что все его проблемы возникли из-за конфликта с миасскими депутатами, поставившими ему «неуд» за 2016 год. Теперь недовольство Васьковым высказали депутаты областного уровня. За несколько часов до заседания в ЗСО, Геннадию Васькову досталось от губернатора Бориса Дубровского и начальника областного ГИБДД Андрея Мурыгина.