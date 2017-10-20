Тело погибшей в Доминикане голой челябинки сегодня отправят на родину

08:06 20 октября 2017 1

Видео с гибелью Натальи Бородиной вызвало большую дискуссию в соцсетях Фото: со страницы Натальи Бородиной/VK

Останки челябинки Натальи Бородиной, разбившейся в Доминикане во время съемок топлес, 20 октября отправят в Россию. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель отдела российского посольства в Венесуэле Зураб Перадзе.

«Тело будет завтра отправлено на родину рейсом авиакомпании AirFrance со стыковкой в Париже, когда точно оно прибудет на родину, я сказать не могу», — рассказал накануне российский представитель в Южной Америке.

Челябинска Наталья Бородина погибла 10 октября в Доминикане. Она решила сделать селфи, высунувшись практически голой из ехавшего на большой скорости автомобиля. Туристка врезалась головой в стоявший вдоль дороги дорожный знак.

Все происходящее сняла на видео подруга погибшей, гражданка Украины Иванна Бойрачук, находившаяся за рулем. Последнюю затем задержали сотрудники местной полиции — в связи с инцидентом ее обвиняли в нарушении правил дорожного движения, но суд признал ее невиновной.