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20 октября 2017
19 октября 2017
18 октября 2017
12:38  20 октября 2017 0

Кобылкин покинул Ямал ради нового партнера и встречи с федеральным министром

Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, кобылкин дмитрий
Дмитрий Кобылкин улетел в Самару с рабочим визитомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пятницу, 20 октября, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин проведет в рабочей поездке в Самаре. Там у него запланирован обход важного для арктического региона авиапредприятия, а также подписание соглашения о сотрудничестве с Самарской областью.

Последнее мероприятие, к слову, будет проходить в присутствии министра транспорта РФ Максима Соколова. Ожидается, что Кобылкин обсудит с Дмитрием Азаровым [самарский губернатор] совместные проекты в области высшего образования, науки, экологии, здравоохранения, авиастроения, промышленной сферы, молодёжной политики, главы регионов обменяются опытом в реализации приоритетного федерального проекта по формированию комфортной городской среды, говорится на сайте правительства ЯНАО.

Что касается экскурсий по предприятиям, Кобылкин вместе с Соколовым планирует осмотреть мощности научно-промышленного объединения и конструкторского бюро, специализирующегося на самолётостроении в области малой авиации. Сейчас здесь ведется сборка двух лайнеров для арктического региона: самолета-амфибии Л-172 с названием «Ямал», способного работать в условиях Заполярья, а также Л-42М.

Такие самолеты используются на Ямале для авиапатрулирования в лесах, природоохранных мероприятий, а также экологических экспедиций на островах Белый и Велькицкого. Кроме того, ямальские власти рассматривают возможность использования самолетов для внутрирегиональных перевозок в труднодоступные посёлки.

В сентябре, напомним, для оленеводов ЯНАО закупили сверхлегкий самолет «Птенец». С его помощью в тундру будут доставлять врачей и ветеринаров, искать потерявшихся людей и вести мониторинг оленьих стад.

Сергей Демин
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