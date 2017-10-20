Пятницу, 20 октября, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин проведет в рабочей поездке в Самаре. Там у него запланирован обход важного для арктического региона авиапредприятия, а также подписание соглашения о сотрудничестве с Самарской областью.
Последнее мероприятие, к слову, будет проходить в присутствии министра транспорта РФ Максима Соколова. Ожидается, что Кобылкин обсудит с Дмитрием Азаровым [самарский губернатор] совместные проекты в области высшего образования, науки, экологии, здравоохранения, авиастроения, промышленной сферы, молодёжной политики, главы регионов обменяются опытом в реализации приоритетного федерального проекта по формированию комфортной городской среды, говорится на сайте правительства ЯНАО.
Что касается экскурсий по предприятиям, Кобылкин вместе с Соколовым планирует осмотреть мощности научно-промышленного объединения и конструкторского бюро, специализирующегося на самолётостроении в области малой авиации. Сейчас здесь ведется сборка двух лайнеров для арктического региона: самолета-амфибии Л-172 с названием «Ямал», способного работать в условиях Заполярья, а также Л-42М.
Такие самолеты используются на Ямале для авиапатрулирования в лесах, природоохранных мероприятий, а также экологических экспедиций на островах Белый и Велькицкого. Кроме того, ямальские власти рассматривают возможность использования самолетов для внутрирегиональных перевозок в труднодоступные посёлки.
В сентябре, напомним, для оленеводов ЯНАО закупили сверхлегкий самолет «Птенец». С его помощью в тундру будут доставлять врачей и ветеринаров, искать потерявшихся людей и вести мониторинг оленьих стад.