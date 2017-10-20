На Ямале сорвался первый за последние 20 лет концерт «Руки Вверх»

В Новом Уренгое сорвался концерт группы «Руки Вверх», который она дала впервые за последние 20 лет. Выступая на сцене дворца спорта «Звездный», солист Сергей Жуков успел исполнить лишь несколько песен, после чего накрылась аппаратура. Извинения перед фанатами певец принес в Instagram.
«Я безумно расстроен… Нет ничего хуже для артиста — отменять концерт после ужасных технических проблем не по нашей вине. Я выражаю огромный респект всем нашим поклонникам в Новом Уренгое, благодарю их за понимание. Мы вместе с вами видели все технические проблемы и пытались их решить. Но нам сказали, что это не решаемо», — написал поп-исполнитель.
Сергей Жуков также заявил, что вернется на Ямал 28 ноября и снова соберет зал по тем же самым билетам. Для этого солист «Руки Вверх» пообещал прервать свой мини-отпуск.
Администрация «Звездного» также принесла извинения зрителями, сообщив, что «у дорогущего пульта сгорела плата».