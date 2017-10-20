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20 октября 2017
15:25  20 октября 2017 0

Президиум ВАК принял решение по диссертации Мединского

Пресс-конференция в ТАСС с участием Владимира Мединского, посвященная году российского кино. Москва , мединский владимир
Президиум ВАК не нашел поводов для лишения Мединского степениФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Главу Минкультуры Владимира Мединского на Урале лишают ученой степени
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Министру культуры Владимиру Мединскому сохранили докторскую степень. Президиум Высшей аттестационной комиссии в пятницу, 20 октября, рассмотрел нашумевшую диссертацию чиновника.

В комиссии решили, что претензии к научной работе Мединского несостоятельны, пишет «Медуза». Министр лично присутствовал на заседании президиума. О приезде чиновника на рассмотрение диссертации сообщила «Национальная служба новостей».

Ранее экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского звания доктора исторических наук. «Федеральное агентство новостей» писало, ссылаясь на эксперта сообщества «Диссернет» Ивана Бабицкого, что за это проголосовало большинство членов ВАК. В Минкульте тогда ответили, что данное решение носит лишь рекомендательный характер.

Претензии сообщества «Диссернет» касаются диссертации Мединского на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—VXII веков», которую министр защитил в 2011 году. Эксперты заявили об абсурдных выводах в научном труде и ошибках.

Требование ученых еще год назад должен был рассмотреть диссовет Уральского федерального университета в Екатеринбурге, но заседание было перенесено. Летом 2017-го диссертационный совет Белгородского государственного университета рассмотрел работу Мединского и не нашел в ней оснований для лишения министра ученой степени.

Виктор Дорофеев
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