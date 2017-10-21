Эксперт по ядерному топливу объяснила, откуда появилось радиоактивное облако в Европе

Обнаруженное над Европой облако рутения-106 могло появиться только искусственным путем. Естественное происхождение загрязнения исключено, рассказала «URA.RU» бывший работник АЭС «Козлодуй», ядерный физик и эксперт по топливу Надя Георгиева.
«Наблюдаемый в воздухе над территорией Европы Уровни загрязнения небольшие, их значения ниже установленных норм радиационной защиты. Другие радиоактивные вещества, как, например, йод-131, отсутствуют», — подчеркнул международный эксперт. По ее словам, максимальные значения измеренной активности зафиксированы на территории Румынии: в столице Бухаресте и городах Крайова, Бекет и на АЭС «Чернавода».
Георгиева объяснила, что согласно данным, показанным на рисунках, загрязнение, по всей вероятности, возникло на территории Румынии. При этом загрязнение над городами Крайова и Бекет увеличилось почти в два раза в период с 29 по 30 сентября. «Измеренные значения в Италии лишь 3 октября превысили значения, представленные для территории Украины на период 29-30.09.2017 г., а должно было быть наоборот, согласно направлению распространения возможного облака, если оно идет со стороны России», — добавила она.
Ядерный физик отметил, что отсутствие других изотопов, кроме рутения, позволяет сделать категорический вывод, что загрязнение воздуха над Европой не является следствием аварии на атомной электростанции, военных действий, связанных с делением ядерного материала, или инцидента при переработке ядерного топлива.
Среди возможных источников загрязнения эксперт назвал институт, располагающий циклотроном, который производит изотопы, применяемые в области медицины. Другим возможным источником может быть старый коммуникационный спутник, вышедший из употребления и сгоревший в атмосфере над Европой. Также инцидент мог произойти в результате уничтожения в топливных печах старых эталонных источников для проверки приборов радиационного контроля. «Наличие рутения-106, источник которого − ПО „Маяк“, как видно, исключено, ввиду показаний приборов радиационного контроля на территории Российской Федерации и вышеизложенных данных», — резюмировала Надя Георгиева.