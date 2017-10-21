Эксперт по ядерному топливу объяснила, откуда появилось радиоактивное облако в Европе

17:25 21 октября 2017 0

Загрязнение не могло появиться естественным путем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Обнаруженное над Европой облако рутения-106 могло появиться только искусственным путем. Естественное происхождение загрязнения исключено, рассказала «URA.RU» бывший работник АЭС «Козлодуй», ядерный физик и эксперт по топливу Надя Георгиева.

«Наблюдаемый в воздухе над территорией Европы Уровни загрязнения небольшие, их значения ниже установленных норм радиационной защиты. Другие радиоактивные вещества, как, например, йод-131, отсутствуют», — подчеркнул международный эксперт. По ее словам, максимальные значения измеренной активности зафиксированы на территории Румынии: в столице Бухаресте и городах Крайова, Бекет и на АЭС «Чернавода».

Георгиева объяснила, что согласно данным, показанным на рисунках, загрязнение, по всей вероятности, возникло на территории Румынии. При этом загрязнение над городами Крайова и Бекет увеличилось почти в два раза в период с 29 по 30 сентября. «Измеренные значения в Италии лишь 3 октября превысили значения, представленные для территории Украины на период 29-30.09.2017 г., а должно было быть наоборот, согласно направлению распространения возможного облака, если оно идет со стороны России», — добавила она.

1/2 Загрязнение, по всей вероятности, возникло на территории Румынии

Ядерный физик отметил, что отсутствие других изотопов, кроме рутения, позволяет сделать категорический вывод, что загрязнение воздуха над Европой не является следствием аварии на атомной электростанции, военных действий, связанных с делением ядерного материала, или инцидента при переработке ядерного топлива.

Среди возможных источников загрязнения эксперт назвал институт, располагающий циклотроном, который производит изотопы, применяемые в области медицины. Другим возможным источником может быть старый коммуникационный спутник, вышедший из употребления и сгоревший в атмосфере над Европой. Также инцидент мог произойти в результате уничтожения в топливных печах старых эталонных источников для проверки приборов радиационного контроля. «Наличие рутения-106, источник которого − ПО „Маяк“, как видно, исключено, ввиду показаний приборов радиационного контроля на территории Российской Федерации и вышеизложенных данных», — резюмировала Надя Георгиева.