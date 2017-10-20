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20 октября 2017
23:20  20 октября 2017 0

Следователи назвали две версии смерти актера Марьянова

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Виноваты либо врачи, либо сотрудники реабилитационного центраФото: depositphotos.com © URA.RU

Следователи назвали две основные версии смерти российского актера Дмитрия Марьянова. Напомним, он погиб после того, как не дождался приезда кареты «скорой помощи».

ГСУ СК РФ по Московской области сообщила, что первая версия произошедшего — несвоевременное прибытие «скорой медицинской помощи» к актеру, пишет RT. Вторая предполагаемая причина: оказание услуг реабилитационным центром «Феникс», не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. В этом центре Марьянов находился незадолго до смерти.

«URA.RU» писало, что Марьянов отдыхал с друзьями на даче в подмосковной Лобне, когда ему неожиданно стало плохо. Товарищи вызвали «скорую», но медики ехали слишком долго. Тогда компания сама повезла Марьянова в больницу, но было уже поздно. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

Ранее в сеть попала запись хамского разговора диспетчера «скорой помощи» с другом Марьянова. Когда он был придан широкой огласке, сотрудницу уволили за непрофессионализм. Вместе с ней должности лишился и заведующий станцией скорой помощи.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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