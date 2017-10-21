02:28 21 октября 2017 0

Дмитрия Марьянова похоронили 18 октября на Химкинском кладбище Москвы Фото: Instagram

Министерство здравоохранения Московской области официально подтвердило факт увольнения сотрудницы станции скорой медицинской помощи города Лобня, принимавшей вызов к актеру Дмитрию Марьянову 15 октября. В действиях работника руководство усмотрело нарушение регламента ведения переговоров.

Руководство признало, что диспетчер принимал вызов с нарушениями, сообщает Nation News.

«У нас есть регламент ведения диалога, в частности запрещено давать личные комментарии и тем более посвящать заявителей в тонкости о количестве вызовов, отвечая: „Вызовов много, ждите“. Очевидно нарушение в приёме вызова», — цитирует RT заявление главы регионального ведомства Дмитрия Маркова.

Как ранее писало «URA.RU» диспетчер, принимавшая разговаривавшая с другом актера Дмитрия Марьянова, за 20 минут, пока вызов не был отменен, даже не назначила бригаду на выезд. Сам тон, в котором теперь уже бывшая медработник разговаривала по телефону, также можно оценивать в том числе и как издевательский.

Сейчас в рамках расследуемого СКР уголовного дела о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей рассматриваются две основные версии — несвоевременное прибытие «скорой» и оказание реабилитационным центром «Феникс» услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.