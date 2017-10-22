09:23 22 октября 2017 0

Принимавшая вызов диспетчер работала в скорой 35 лет Фото: Instagram tolkalinaliuba

Диспетчер, из-за которой к умирающему актеру Дмитрию Марьянову не приехала «скорая», вернется на работу — «когда все уляжется». Женщина возобновит деятельность, но уже как фельдшер.

Паблик Mash сообщает, что Юлия около 35 лет проработала фельдшером и лишь несколько лет принимала звонки до трагедии с известным артистом. После скандала, который вызвала опубликованная аудиозапись её разговора с другом погибшего, женщину попросили уйти в отпуск на месяц.

После проверки Минздрава Юлию заставили написать заявление об увольнении. Она согласилась, а ей пообещали, что возьмут обратно, «но уже не диспетчером, а фельдшером, в приемное отделение».

Актер Дмитрий Марьянов скончался 15 октября. Он был похоронен 18 числа на Химкинском кладбище в Москве.