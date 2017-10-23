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Главные новости Курганской области
16:56  23 октября 2017 0

Курганские депутаты просят научить камеры штрафовать большегрузы

Курганцы возмущаются. что грузовики разрушают асфальт в центреФото Марии Шороховой в группе «Типичный Курган» соцсети «В контакте»

Курганцев возмутила фура, которая припарковалась прямо на тротуаре в центре города. Фото в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте» разместила Мария Шорохова.

Водитель фуры остановился прямо рядом со знаком, запрещающим движение грузовикам. На перекрестке улиц Гоголя и Кирова. В комментариях курганцы поспорили, имеет ли право грузовик остановиться таким образом для погрузки или выгрузки товара.

В пресс-службе ГИБДД «URA.RU» пообещали передать материалы в дежурную часть для выяснения всех обстоятельств. «У каждого магазина есть разрешение, в котором оговариваются условия парковки», — пояснила сложности интерпретации Татьяна Гейль.

Против передвижения по центру больших грузовиков неоднократно высказывался спикер областной думы Дмитрий Фролов. «Ограничения и сейчас действуют, но за их выполнением нужно следить», — напомнил он. Председатель думы рассказал, что сейчас областная ГИБДД ищет возможность перенастроить камеры наружного видеонаблюдения, чтобы грузовики, которые въезжают в центр Кургана автоматически получали штрафы. Пока такой технической возможности нет.

Татьяна Жаткина
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