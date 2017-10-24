В Пермском крае нашли начальника предвыборного штаба Собчак

13:53 24 октября 2017 0

В сторонники Ксении Собчак «записали» известного пермского политика Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пермские telegram-каналы называют лидера движения «Выбор», экс-депутата регионального Заксобрания Константина Окунева, потенциальным руководителем предвыборного штаба Ксении Собчак. Сам политик, впрочем, сообщил «URA.RU», что готов помогать другому кандидату в президенты.

Telegram-канал «Лбов» (его приписывают местным активистам ЛДПР) объявил голосование на тему «Кто возглавит штаб Собчак в Пермском крае». Окунев оказался одним из четырех «кандидатов» и набрал половину голосов. На втором месте оказался вариант «Дураков нет».

После этого канал «СоленыУши» (его авторов считают близкими в том числе к властям региона) написал, что Окунев действительно хочет возглавить штаб Собчак — «не хватает человеку гламура в жизни».

Константин Окунев считает, что рановато начались разговоры о штабах Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Сам Константин Окунев рассмеялся в ответ на публикации telegram-каналов и назвал их «неуклюжей, унылой попыткой манипуляции общественным мнением». «Я на эту тему в принципе даже не думал. К тому же говорить о штабах сейчас преждевременно — еще десять раз все может быть переиграно. Единственный кандидат, чье участие в выборах не ставится под сомнение, — это Владимир Путин. Штаб Путина я возглавил бы», — заявил «URA.RU» лидер «Выбора».

В этом году Константин Окунев уже отметился тем, что объявил об участии в выборах губернатора, но не сумел собрать в свою поддержку необходимое число подписей муниципальных депутатов. В 2016 году политик впервые выступил в качестве технолога. При его поддержке довыборы в Заксобрание выиграл самовыдвиженец, исполнительный директор Машзавода имени Ф. Э. Дзержинского Егор Заворохин. А на выборах в Пермскую городскую Думу Окунев поддержал кандидатов от «Яблока» — в итоге партия получила один мандат по партийным спискам.

Отметим, на прошлой неделе «URA.RU» сообщало, что Ксения Собчак планирует открыть свои штабы только в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.