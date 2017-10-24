Мужчина напал с кулаками на другого клиента банка
24 октября в офисе одного из Сбербанков в Тюмени произошла драка. Около двух часов дня конфликт разгорелся между двумя посетителями банка, находящегося на улице Ямской, передает портал 72.ru.
Со слов одного из участников потасовки, на него набросился с кулаками мужчина, сильно раздраженный из-за проблем с банковской картой. До этого момента он не мог снять деньги и стал сильно нервничать. В результате чего между двумя посетителями банка завязалась драка, сообщает местное издание.
«Мы среагировали на „тревожную кнопку“, которую нажали сотрудники Сбербанка. Зачинщик драки был выпивший. Оба участника конфликта были доставлены в отдел полиции №8», — рассказали в Росгвардии порталу.