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24 октября 2017
23 октября 2017
Главные новости Тюменской области
18:26  24 октября 2017 0

Нетрезвый посетитель устроил драку в тюменском банке

Морг, увольнение, безработица, эмоции, эмоции, крик, нервозность, злость, ярость, кулаки
Мужчина напал с кулаками на другого клиента банкаФото: depositphotos.com © URA.RU

24 октября в офисе одного из Сбербанков в Тюмени произошла драка. Около двух часов дня конфликт разгорелся между двумя посетителями банка, находящегося на улице Ямской, передает портал 72.ru.

Со слов одного из участников потасовки, на него набросился с кулаками мужчина, сильно раздраженный из-за проблем с банковской картой. До этого момента он не мог снять деньги и стал сильно нервничать. В результате чего между двумя посетителями банка завязалась драка, сообщает местное издание.

«Мы среагировали на „тревожную кнопку“, которую нажали сотрудники Сбербанка. Зачинщик драки был выпивший. Оба участника конфликта были доставлены в отдел полиции №8», — рассказали в Росгвардии порталу.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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