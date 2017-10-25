15:15 25 октября 2017 7

Собчак заметила, что в мире почти никто не признал присоединения Крыма к России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кандидат в президенты России Ксения Собчак, которая накануне сказала, что Крым является украинским с точки зрения международного права, ответила депутату Госдумы, экс-прокурору Крыма Наталье Поклонской, заявившей, что статус полуострова «вообще не сообщается», а слова журналистки являются «неуважением к людям и собственной родине».

«Наталья Владимировна Поклонская вчера откомментировала мою пресс-конференцию так: „Статус Крыма вообще не обсуждается, неужели кому-то еще неизвестно, что Крым и Севастополь — это Россия“. Так вот, спрашивали — отвечаем: вообще-то мировому сообществу неизвестно. Вот буквально никому», — написала Собчак пост на своей странице в Instagram.

Она заявила, что вхождение полуострова в состав России не признала «буквально ни одна мировая держава, даже Беларусь» и якобы даже Сбербанк России не открывает отделения на территории Крыма.

«В отличие от Натальи я родилась и всю жизнь прожила в России. Мой отец был одним из тех людей, кто писал ее Конституцию. И мне действительно неприятно, что мы как страна не держим слово данное нашему главному соседу. Я училась в МГИМО, и меня тогда учили, что международные договоры нужно уважать, — добавила Ксения Собчак. — С другой стороны, хорошо, что Наталья хотя бы больше не прокурор. Все-таки от депутатов вреда меньше, чем от прокуроров».

«URA.RU» писало, что Поклонская после пресс-конференции Собчак заявила, что слова новоиспеченного кандидата в президенты России являются «неуважением к людям и собственной родине». «Так может сказать только тот человек, который ничего дальше своего тусовочного мира и креативного меньшинства не видит», — отреагировала она на слова телеведущей о Крыме.

Ксения Собчак на прошлой неделе заявила о намерении выставить свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году. Экс-ведущая телепроекта «Дом-2» характеризует себя как кандидата «против всех».