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25 октября 2017
Главные новости Москвы
15:15  25 октября 2017 7

Собчак устроила перепалку с Поклонской из-за Крыма. «Хорошо, что Наталья больше не прокурор»

Пресс-конференция Ксении Собчак по поводу выдвижения ее кандидатом в президенты РФ. Москва, собчак ксения
Собчак заметила, что в мире почти никто не признал присоединения Крыма к РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Крым вернулся в состав России
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Кандидат в президенты России Ксения Собчак, которая накануне сказала, что Крым является украинским с точки зрения международного права, ответила депутату Госдумы, экс-прокурору Крыма Наталье Поклонской, заявившей, что статус полуострова «вообще не сообщается», а слова журналистки являются «неуважением к людям и собственной родине».

«Наталья Владимировна Поклонская вчера откомментировала мою пресс-конференцию так: „Статус Крыма вообще не обсуждается, неужели кому-то еще неизвестно, что Крым и Севастополь — это Россия“. Так вот, спрашивали — отвечаем: вообще-то мировому сообществу неизвестно. Вот буквально никому», — написала Собчак пост на своей странице в Instagram.

Она заявила, что вхождение полуострова в состав России не признала «буквально ни одна мировая держава, даже Беларусь» и якобы даже Сбербанк России не открывает отделения на территории Крыма.

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«В отличие от Натальи я родилась и всю жизнь прожила в России. Мой отец был одним из тех людей, кто писал ее Конституцию. И мне действительно неприятно, что мы как страна не держим слово данное нашему главному соседу. Я училась в МГИМО, и меня тогда учили, что международные договоры нужно уважать, — добавила Ксения Собчак. — С другой стороны, хорошо, что Наталья хотя бы больше не прокурор. Все-таки от депутатов вреда меньше, чем от прокуроров».

«URA.RU» писало, что Поклонская после пресс-конференции Собчак заявила, что слова новоиспеченного кандидата в президенты России являются «неуважением к людям и собственной родине». «Так может сказать только тот человек, который ничего дальше своего тусовочного мира и креативного меньшинства не видит», — отреагировала она на слова телеведущей о Крыме.

Ксения Собчак на прошлой неделе заявила о намерении выставить свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году. Экс-ведущая телепроекта «Дом-2» характеризует себя как кандидата «против всех».

Виктор Дорофеев
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