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25 октября 2017
21:20  25 октября 2017 0

«Поклонская увидела мою голую пятую точку». Пранкеры Вован и Лексус разыграли немецкого актера, сыгравшего Николая II в «Матильде». ВИДЕО

Он признался в любви к Поклонской и объяснил, зачем засовывал колбасу в задницуСкриншот: с канала
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Скандал вокруг фильма "Матильда" Учителя
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали пранк с немецким актером Ларсом Айдингером, сыгравшим роль Николая II в фильме Алексея Учителя «Матильда». «Немецкий порноактер» (так окрестили его противники фильма) рассказывает о том, что ему нравится Поклонская, о своей готовности сняться в антироссийском кино, об отношении к сыгранному им персонажу (русскому царю) и объясняет, почему не приедет на премьеру «Матильды».

Пранкеры звонили Ларсу Айдингеру около месяца назад, однако пранк с ним решили выложить только сейчас — в канун премьеры фильма. Алексей Столяров звонил ему от имени российского режиссера Кирилла Серебренникова, помещенного под домашний арест — «немецкий порноактер» и российский опальный деятель искусства очень быстро нашли общий язык. Первое, что они обсуждают — приезд Ларса в Москву на премьеру фильма: арестованный режиссер советует ему не ехать, и немец в ответ делится своими страхами.

«Я видел множество роликов на Youtubе, в которых Поклонская возмущается, как могут такие люди, как мы с Томасом, играть величайших героев России, — говорит Айдингер. — Это достаточно опасно, если мы приедем, то они вполне могут найти причину для нашего ареста. Точно так же, как они поступили с вами. Они просто хотели вас арестовать, поэтому нашли повод для этого. Возможно, они „найдут“ что-нибудь в наших чемоданах, я не знаю…»

Судя по диалогу, Ларс вполне хорошо понимает причины скандала вокруг «Матильды» и негативного отношения к нему Натальи Поклонской. «Я думаю, это из-за того, что он (Николай Второй) приставлен к лику святых, правильно? — говорит немец. — И она опасается, что его образ будет опорочен и будет неподобающим образом выставлен в глазах Православной Церкви».

Приём населения Натальей Поклонской. Екатеринбург, поклонская наталья
Поклонская повсюду: даже немецкий порноактер и арестованный «режиссер Серебренников» не могут обойтись в разговоре без нее
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Однако клише «порноактера» вызывает у него недоумение. «Она говорит, что вы сектант… В фильме был эпизод, где жена Николая II пытается провести сектантский обряд, и она показывает ваши обнаженные фото», — говорит Лексус в образе Серебренникова. «Да, я видел это. Она увидела мою голую пятую точку, я видел это в каком-то ТВ-шоу», — отвечает Ларс. Идея «Серебренникова» о том, что Наталья на самом деле влюблена в Айдингера, приходится ему по душе. «Да-да, конечно! Я думаю, она достаточно привлекательна», — говорит актер.

Один из главных моментов в разговоре — обсуждение идеи «Серебренникова» перебраться на Украину и снять там серию антироссийских фильмов. «У меня есть приглашение от президента Порошенко. Он хочет снять патриотическое кино и уже выделил моей команде деньги — это миллион долларов», — сообщает «арестованный режиссер».

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Ларс с готовностью соглашается на приглашение — в том числе участвовать в гомосексуальных сценах. Особую радость у него вызывает участие в фильме Натальи Поклонской (точнее, похожей на нее актрисы, которую подберут на эту роль). «Я действительно заинтересован в работе с вами, — заявляет немец. — Не только с художественной точки зрения, политической. Я с удовольствием».

В заключение разговора он объясняет, зачем он засовывал себе в задницу колбасу во время спектакля в Германии: оказывается, это попытка художественно выразить свое несогласие с утратой современным обществом ценностей (так же, как кружка из «Старбакса» с именем «Иисус» в мусорной корзине). «Колбаса в заднице — это зеркало общества, это был мизантроп, он обвиняет общество в отсутствии ценностей, — объясняет актер, сыгравший Николая II. — Это не показывает, что я сатанист или озабоченный…. Это мой способ выразить свое мнение».

Как стало известно «URA.RU», депутату Госдумы и главному противнику фильма «Матильда» Наталье Поклонской уже известно о розыгрыше пранкерами немецкого актера.

Андрей Гусельников
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