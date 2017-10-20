15:16 20 октября 2017 2

Телефонные хулиганы добрались до столицы Урала Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) добрались до Екатеринбурга в рамках тура по городам России с презентацией своей первой книги «Вован и Лексус. По ком звонит телефон». «URA.RU» провело гостям экскурсию по центру городу — взамен пранкеры высказались по самым горячим темам.

— Накануне Ксения Собчак заявила о намерении выдвинуться на пост главы государства. Хороший из нее будет президент?

— (Вован) Президентом она не будет. Она говорит, что она кандидат «против всех» — я рад, что сейчас появились кандидаты против Собчак. Сейчас можно делить кандидатов не на тех, кто против всех и Путина, а на Собчак и всех остальных. Она сделала хорошее дело: она олицетворяет собой все самые негативные черты либерализма. В то же время она своя в этой тусовке, поэтому она очень хорошо сыграет на этом.

Но то, что она появилась на горизонте, мобилизует электорат: все ура-патриоты активизируются и пойдут на выборы, лишь бы она получила меньше голосов. Это очень хороший ход. Желаю, чтобы она реально собрала эти подписи от партии, чтобы пойти на выборы и потом уничтожить и закопать все либеральное движение, которое и так уже в полумертвом состоянии.

— Другая тема, без которой не проходит и дня, — история вокруг фильма «Матильды». Пойдете на премьеру?

— (Лексус) Не пойду — вдруг меня там сожгут живьем.

— (Вован) Я тоже не пойдут: я не фанат российского кинематографа.

— Ну, а в принципе посмотреть фильм хотелось бы?

— (Вован) Не особо хочется.

— (Лексус) Мне неинтересны частная жизнь императора и то, что там происходило. Любой фильм, который показывает частную жизнь, грязное белье наших лидеров — это не очень интересно, как любая желтая пресса. Да и Учитель — режиссер слабый. Плюс то, что происходит вокруг этого фильма, изначально вызвало к нему негатив.

— Ваше отношение борьбе Поклонской с «Матильдой» и режиссером Учителем?

— (Лексус) Уже тошнит от этого. Надоело все уже, надо с этим заканчивать. Всем — и Поклонской, и Учителю. Но компромисс надо было искать раньше, гораздо раньше. Сейчас такой пиар сделан! Такая компания вообще-то стоит больших денег.

Для Алексея Столярова Екатеринбург — родной город (хотя большую часть времени он проводит в Москве) Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Есть даже гипотеза, что Поклонская в сговоре с Учителем: посредственный режиссер, фильмы которого не пользовались успехом, стал фигурой №1 в стране, а о «Матильде» сегодня знает собака в каждой подворотне…

— (Вован) Учителю надо уже платить Поклонской за пиар — процент от гонорара и от тех денег, которые он получит с проката. Я думаю, он должен с ней поделиться.

— Но и Поклонская получила профит: избравшись в Госдуму, она на какое-то время выпала из повестки, но, начиная с весны, вся страна каждый день ее обсуждает. Мощнейшая пиар-компания…

— (Вован) Но не очень хорошая повестка, нехорошие обсуждения.

Если бы говорили о том, как она кого-то разоблачила в антикоррупционном комитете! Людям хочется посмотреть, что еще она сделала, кроме борьбы с «Матильдой».

— Не странно, что в ваших словах нет поддержки позиции Поклонской — ведь вас же считают патриотическими пранкерами?

— (Лексус) Патриотизм заключается не в рассуждениях о том, какой правильный, а какой нет.

Владимир Кузнецов в гостях у «URA.RU» Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Вчера появилась новость о том, что в Екатеринбурге пройдет показ «Матильды» в Ельцин Центре. Его руководство заявило, что будет радо видеть на показе всех — в том числе Наталью Поклонскую. Не знаете случайно ее реакцию: примет ли она это приглашение?

— (Лексус) Никакой реакции не было. Ее позиция стабильная, что на фильм она не пойдет. Хотя я не понимаю, почему она не хочет обратить внимание на Ельцин Центр, который хочет этот фильм показать. Самое интересное во всем этом — Храм на Крови открывался при Ельцине, вся эта история с царем была поднята при нем. И было бы логично, чтобы Ельцин Центр был против фильма «Матильда».

Вообще была бы интересна реакция самого Ельцина на этот фильм — ведь именно сделал очень много для памяти царя, для восстановления памяти о нем. А Ельцин Центр показывает «Матильду!» — как это соотносится с его позицией?

Пранкеры приехали в Екатеринбург, чтобы презентовать свою первую книгу Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Вы ведь, кстати, планировали провести презентацию своей книги в Ельцин Центре, но они отказали Вам. Не расстроились?

— (Лексус) Нисколько, ведь это был своего рода пранк. Их ответ на официальном бланке меня даже повеселил — о том, что идея не нашла «положительного решения руководства».

— Впоследствии представитель Ельцин Центра прокомментировал «URA.RU», что это из-за большой плотности мероприятий в этот день.

— (Вован) Вот и посмотрим, насколько у них там сегодня все загружено сегодня.

— В Екатеринбурге будет, как мы понимаем, две презентации: официальная — в книжном магазине, и «междусобойчик» в баре «Огонек»…

— (Лексус) В баре, кстати, книга будет продаваться по специальной цене — 210 рублей, столько же стоит бокал пива. Человек, который идет в «Огонек» на наш DJ SET, сможет позволить себе купить нашу книгу на сдачу.

— Кого ждете на презентациях?

— (Лексус) Людей. Мы пригласили всех знакомых плюс, надеемся, придут читатели.

Смотрите фоторепортаж о прогулке пранкеров по Екатеринбургу: