00:15 27 октября 2017 0

Актер скончался от кровопотери Фото: depositphotos.com © URA.RU

Окончательной причиной смерти российского актера Дмитрия Марьянова стала обильная кровопотеря. Об этом сообщает «РЕН-ТВ» со ссылкой на результаты экспертизы.

Выяснилось, что заключение медиков состоит всего из трех предложений: «Тромбофлебит глубоких вен левой голени, тромбоэмболия нижней полой вены. Разрыв стенки левой общей подвздошной вены. Обильная кровопотеря».

Напомним, что 15 октября актер вместе с друзьями отдыхал на даче в подмосковной Лобне. Внезапно Марьянов почувствовал себя плохо. Скорая помощь не смогла вовремя помочь актеру и друзьям пришлось самостоятельно везти его в больницу, однако спасти Марьянова не удалось.

Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». Позже выяснилось, что диспетчер, принимавший звонок, продолжит работу в качестве фельдшера.