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25 октября 2017
24 октября 2017
11:13  27 октября 2017 0

За жительницу Ноябрьска, которую прилюдно оскорбил работодатель, вступилась прокуратура

Комиссия по оплате труда. Курган, прокурор, сотрудник прокуратуры
Надзиратели заставили эмоционального владельца кафе расплатиться с сотрудницейФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Общественная огласка помогла ноябрянке решить вопрос с недобросовестным работодателем. Хозяин ресторана «1001 ночь» отказывался выплачивать девушке зарплату. Когда та пришла со своим молодым человеком выяснять отношения, владелец заведения пообещал «отпежить» недовольных. На посты в социальных сетях и дальнейшие публикации в СМИ отреагировала прокуратора ЯНАО.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, прокурорская проверка подтвердила версию девушки, установив факт невыплаты заработной платы за август 2017 года. Как и то, что окончательный расчет при увольнении с работником произведен не был. В отношении юридического лица ООО «Золотой век» и его директора возбуждены дела об административном правонарушении. Директору компании внесено представление, на следующий день заработная плата была выплачена работнику в полном объеме.

Видео разговора с работодателем было размещено в социальных сетях. Хозяин ресторана «1001 ночь», в котором работала девушка, грубо хамил обоим, не стесняясь съемки. «Я могу отпежить тебя прямо здесь… Ты никто, понимаешь?.. Бык ты непонятливый» — вот несколько реплик владельца, произнесенных в присутствии посетителей увеселительного заведения.

Сергей Мороз
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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