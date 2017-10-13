В интернете появилось видео, на котором бывшая сотрудница ресторана «1001 ночь» в Ноябрьске вместе со своим молодым человеком пришли поговорить с директором заведения общепита о неполной выплате зарплаты.
«Отработала месяц, в итоге не заплатили и половину суммы. Приехали разговаривать, начали угрожать, распускать руки», — пишет автор видео.
На кадрах видно, как директор ресторана в ответ на претензии отборно ругается матом и говорит, что полностью рассчитался с сотрудницей. «Я могу отпежить тебя прямо здесь», «Ты никто, понимаешь?», «Бык ты непонятливый» — вот несколько реплик мужчины кавказской внешности, произнесенных в присутствии посетителей увеселительного заведения.
В ответ молодой человек говорит своей девушке, что вопрос придется решать по-другому. После этого пара покидает ресторан. В комментариях пользователи советуют бывшей сотруднице «1001 ночи» обратиться в прокуратуру.