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13 октября 2017
12 октября 2017
11 октября 2017
21:18  13 октября 2017 0

«Я тебя могу отпежить прямо здесь». На Ямале директор ресторана обматерил сотрудницу, которая пришла за зарплатой. ВИДЕО

Открытие ресторана китайской кухни
Заработанные деньги пришлось выбивать со скандаломФото: Анна Майорова © URA.RU

В интернете появилось видео, на котором бывшая сотрудница ресторана «1001 ночь» в Ноябрьске вместе со своим молодым человеком пришли поговорить с директором заведения общепита о неполной выплате зарплаты.

«Отработала месяц, в итоге не заплатили и половину суммы. Приехали разговаривать, начали угрожать, распускать руки», — пишет автор видео.

На кадрах видно, как директор ресторана в ответ на претензии отборно ругается матом и говорит, что полностью рассчитался с сотрудницей. «Я могу отпежить тебя прямо здесь», «Ты никто, понимаешь?», «Бык ты непонятливый» — вот несколько реплик мужчины кавказской внешности, произнесенных в присутствии посетителей увеселительного заведения.

В ответ молодой человек говорит своей девушке, что вопрос придется решать по-другому. После этого пара покидает ресторан. В комментариях пользователи советуют бывшей сотруднице «1001 ночи» обратиться в прокуратуру.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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