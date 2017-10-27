Собчак пообещала «убрать труп Ленина с Красной площади»

19:49 27 октября 2017 0

Мавзолей на Красной площади возмущает телеведущую Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак объявила, что первым ее указом в случае победы на выборах президента России стало бы «убрать труп Ленина с Красной площади». Об этом она заявила на встрече со сторонниками в Екатеринбурге, передает корреспондент «URA.RU».

«Если мы все-таки будем фантазировать на тему того, что я стану президентом, хотя я этого не люблю, то первый мой знаковый указ был бы связан с тем, что труп Ленина надо убрать с Красной площади. Это вещь, которая меня страшно возмущает», — поделилась Собчак.

По ее словам, Россия проваливается в Средневековье «в том числе потому, что у нас в 21 веке на главной площади страны лежит труп человека. Независимо от того, какие у него были политические воззрения, и кто как оценивает его вклад в историю нашего государства».

«URA.RU» вело онлайн-трансляцию встречи Собчак со сторонниками в Екатеринбурге, где она предложила провести новый референдум в Крыму.