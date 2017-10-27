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27 октября 2017
Главные новости 
19:49  27 октября 2017 0

Собчак пообещала «убрать труп Ленина с Красной площади»

Клипарт. Административные здания. Москва, москва, кремль, площадь красная
Мавзолей на Красной площади возмущает телеведущуюФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Телеведущая Ксения Собчак объявила, что первым ее указом в случае победы на выборах президента России стало бы «убрать труп Ленина с Красной площади». Об этом она заявила на встрече со сторонниками в Екатеринбурге, передает корреспондент «URA.RU».

«Если мы все-таки будем фантазировать на тему того, что я стану президентом, хотя я этого не люблю, то первый мой знаковый указ был бы связан с тем, что труп Ленина надо убрать с Красной площади. Это вещь, которая меня страшно возмущает», — поделилась Собчак.

По ее словам, Россия проваливается в Средневековье «в том числе потому, что у нас в 21 веке на главной площади страны лежит труп человека. Независимо от того, какие у него были политические воззрения, и кто как оценивает его вклад в историю нашего государства».

«URA.RU» вело онлайн-трансляцию встречи Собчак со сторонниками в Екатеринбурге, где она предложила провести новый референдум в Крыму.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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