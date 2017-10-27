Собчак предложила провести в Крыму новый независимый референдум

19:06 27 октября 2017 0

Собчак встретилась со сторонниками в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак, решившая баллотироваться на пост президента России, предложила провести в Крыму новый референдум.

Об этом она заявила на встрече со своими сторонниками в Екатеринбурге, сообщает Nation News. По словам Собчак, в ситуации с Крымским полуостровом также «можно вести разговор о каких-то компенсациях».

«URA.RU» вело онлайн-трансляцию с выступления Собчак в Екатеринбурге. Она в том числе объявила, что не будет агитировать в Крыму, потому что «он присоединен незаконно».