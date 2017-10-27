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27 октября 2017
Главные новости 
19:06  27 октября 2017 0

Собчак предложила провести в Крыму новый независимый референдум

Встреча с кандидатом в Президенты Ксенией Собчак в коворкинге
Собчак встретилась со сторонниками в ЕкатеринбургеФото: Анна Майорова © URA.RU
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Ксения Собчак идет в президенты
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Телеведущая Ксения Собчак, решившая баллотироваться на пост президента России, предложила провести в Крыму новый референдум.

Об этом она заявила на встрече со своими сторонниками в Екатеринбурге, сообщает Nation News. По словам Собчак, в ситуации с Крымским полуостровом также «можно вести разговор о каких-то компенсациях».

«URA.RU» вело онлайн-трансляцию с выступления Собчак в Екатеринбурге. Она в том числе объявила, что не будет агитировать в Крыму, потому что «он присоединен незаконно».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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