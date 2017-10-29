Телеведущая Ксения Собчак осталась довольна теплым приемом, оказанным ей во время поездки на Урал. Об этом она написала в своем Instagram, поблагодарив всех, кто пришел к ней на встречи.
«Урал, конечно, особенный регион. Мой друг Леонид Парфенов назвал его хребтом России. Это так и есть. Здесь живут какие-то особенные люди. Люди со стержнем. Люди, которых не сломать. Хорошо, что у России такой хребет», — рассыпалась в комплиментах Собчак.
Теледива, заявившая о том, что хочет баллотироваться в президенты России в 2018 году, побывала в Екатеринбурге 27 октября. Здесь она провела пресс-конференцию, раздала массу автографов и дала мастер-класс «Тайм-менеджмент для молодых мам».
Подписчики Собчак уже позвали ее в другие регионы: «Ксюха, приезжай в Якутию, ни один так сказать президент перед выборами не ездил в Якутию, зато алмазами и нефтью кормятся».