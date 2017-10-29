20:48 29 октября 2017 0

Зверь был разъярен и представлял опасность для людей Фото: pixabay.com

Стали известны подробности инцидента с освобождением медведя, застрявшего в окне бытовки вахтовиков под Нижневартовском. Выяснилось, что якобы спасенного зверя на самом деле убили.

Забравшийся в вагончик-бытовку геологов зверь съел там все продукты и попытался выбраться наружу, но застрял в узком окне. Из-за того, что он был разъярен, мужчинам пришлось убить его с помощью копья. Ранее, как сообщало «URA.RU», речь шла о том, что вахтовики спасли животное — вкололи ему снотворное, дождались, пока он уснет и грузовиком выдернули наружу за задние лапы.

Уже после этого тушу зверя зацепили тросами и вытащили из окна при помощи грузовика, передает НТВ.