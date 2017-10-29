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29 октября 2017
20:48  29 октября 2017 0

Югорские вахтовики закололи застрявшего в бытовке медведя копьем. Рассказ о снотворном оказался обманом

Открытая лицензия от 09.10.2017. Медведи, медведь, хищник, бурый медведь, дикий зверь
Зверь был разъярен и представлял опасность для людейФото: pixabay.com

Стали известны подробности инцидента с освобождением медведя, застрявшего в окне бытовки вахтовиков под Нижневартовском. Выяснилось, что якобы спасенного зверя на самом деле убили.

Забравшийся в вагончик-бытовку геологов зверь съел там все продукты и попытался выбраться наружу, но застрял в узком окне. Из-за того, что он был разъярен, мужчинам пришлось убить его с помощью копья. Ранее, как сообщало «URA.RU», речь шла о том, что вахтовики спасли животное — вкололи ему снотворное, дождались, пока он уснет и грузовиком выдернули наружу за задние лапы.

Уже после этого тушу зверя зацепили тросами и вытащили из окна при помощи грузовика, передает НТВ.

Лев Истомин
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