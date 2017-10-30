Паромы на переправе между Салехардом и Лабытнангами в ЯНАО временно не ходят. Причина — густой туман. Сейчас видимость на Оби составляет менее 100 метров, что создает опасность для движения, сообщает портал «СеверПресс».
Пока на реке не установился лед, и паромная переправа формально еще работает. Как только видимость улучшится, будут организованы разовые рейсы.
С началом ледостава перевозить пассажиров с берега на берег будут вертолеты и вездеходы на воздушных подушках. Стоимость полета на вертолете между Салехардом и Лабытнангами составит 1050 рублей за взрослого пассажира, 525 рублей — за ребенка. Билет на вездеход обойдется в 110 рублей, за багаж нужно заплатить 55 рублей. Ледовая переправа через Обь будет открыта, как только толщина льда позволит безопасно передвигаться по реке.