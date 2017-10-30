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09:31  30 октября 2017 0

Сообщение между Салехардом и Лабытнангами прервано

Ледоход. Салехард, салехард, обь, ледоход, обь, салехард, переправа
С 25 октября переправа работает в «ручном» режимеФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Паромы на переправе между Салехардом и Лабытнангами в ЯНАО временно не ходят. Причина — густой туман. Сейчас видимость на Оби составляет менее 100 метров, что создает опасность для движения, сообщает портал «СеверПресс».

Пока на реке не установился лед, и паромная переправа формально еще работает. Как только видимость улучшится, будут организованы разовые рейсы.

С началом ледостава перевозить пассажиров с берега на берег будут вертолеты и вездеходы на воздушных подушках. Стоимость полета на вертолете между Салехардом и Лабытнангами составит 1050 рублей за взрослого пассажира, 525 рублей — за ребенка. Билет на вездеход обойдется в 110 рублей, за багаж нужно заплатить 55 рублей. Ледовая переправа через Обь будет открыта, как только толщина льда позволит безопасно передвигаться по реке.

Наталья Володина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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