12:40 30 октября 2017 0

В Курганской области с начала года в ДТП погибли 102 человека Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Начальник УМВД по Курганской области Олег Ильиных обрушился с критикой на дорожные службы за плохую чистку дорог от снега и наледи. Об этом зашла речь на аппаратном совещании у губернатора в понедельник, 30 октября, при обсуждении программы повышения безопасности дорог, передает корреспондент «URA.RU».

Ильиных отметил, что «неудовлетворительное содержание улично-дорожной сети, особенно в зимнее время, вызывает особую озабоченность». «Тридцать процентов участников дорожного движения погибли в ДТП, сопутствующим фактором в которых стали недостатки зимнего содержания дорог. Рост происшествий был в начале года. Но, как показывает практика прошлой недели, должных выводов по организации работ владельцы дорог и руководители дорожных предприятий не сделали. Снежный накат и гололед привели к возникновению восьми ДТП, в которых три человека погибли и 13 получили ранения», — сообщил полицейский.

Всего за девять месяцев 2017 года на дорогах погибло 102 человека (в том числе 7 детей), это меньше, чем за тот же период прошлого года, на 6%. Рост ДТП зафиксирован по вине водителей автобусов, а также пьяных пешеходов. После комплексного обследования дорог, мостов и проездов было выдано 5 тысяч предписаний по устранению нарушений. Возбуждено 309 административных дел.

Как доложил начальник управления специальных программ Николай Снетков, системы автоматической фиксации нарушений ПДД положительно сказались на безопасности. Сейчас в регионе работают 21 стационарный комплекс и 20 передвижных. На дорогах с камерами количество ДТП сократилось на 45%, число раненых — на 50%, погибших нет. С начала года в автоматическом режиме выявлено 230 тысяч нарушений, водители получили штрафов на сумму 122 млн рублей, 101 млн рублей уже поступил в бюджет области.

На 2018 год прорабатывается вопрос об установке еще 85 автоматических комплексов.

Губернатор Зауралья Алексей Кокорин поручил больше внимания уделить профилактической работе по повышению безопасности, а также проверить работу трассовых медпунктов. «Мне задавали вопросы по деятельности некоторых трассовых медицинских пунктов, что они не работают. Если это так, нужно делать выводы», — отметил он, обращаясь к директору департамента здравоохранения.

Всего на финансирования программы «Повышение безопасности дорожного движения в Курганской области» на 2014—2018 годы предусмотрено 360 млн рублей, в том числе на 2017 год — 141 млн рублей.