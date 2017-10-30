Официального подтверждения гибели тюменского пилота Владимира Фролова нет. Его супруга Ирина ждет известий в Тюмени — она не сможет отправиться к месту крушения вертолета МИ-8, поскольку их младшему сыну исполнился лишь месяц.
Сообщение о трагической гибели Владимира Фролова появилось в тюменской группе ТГМОО «Кос «ВЕГА» в соцсети «ВКонтакте». «Дорогие ВЕГАвцы, 26.10.2017 г. в результате крушения вертолета МИ-8 на Шпицбергене, трагически погиб Владимир Фролов. Принято решение оказать помощь семье Владимира. Номер карты Сбербанка 5469 6700 1881 2134 Ирина Валерьевна Ф.», — говорится там.
«Это мой родной брат, и я молюсь, чтобы его и всю команду нашли живыми. Надежда все еще есть», — написала в комментариях Наталья Ж. «Мы все надеемся на лучшее, все хотим верить, но… я бы многое отдала за то, чтобы Вова вернулся», — отметила Галина К.
Супруга Владимира Фролова, Ирина, сообщила корреспонденту «URA.RU», что пока не планирует ехать в Норвегию. «У меня месячный сын на руках», — пояснила она, отметив, что официального сообщения о гибели экипажа на данный момент нет.
Ранее в Сеть попало фото обломков российского вертолета МИ-8, потерпевшего крушение у побережья Шпицбергена 26 октября. Вертолёт принадлежал компании «Арктикуголь» и перевозил сотрудников научно-исследовательского института Арктики и Антарктики из российского посёлка Пирамида на архипелаге Шпицберген в населённый пункт Баренцбург. Командиром экипажа был тоболяк Евгений Баранов, вторым пилотом — тюменец Владимир Фролов.