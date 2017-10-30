После публикации «URA.RU» федеральное ТВ раскрыло в Перми аналог истории «пьяного» мальчика

17:05 30 октября 2017 0

История гибели Алеши Шимко потрясла страну, и к качеству работы экспертов появилось множество вопросов Кадр выпуска программы «Пусть говорят»

Федеральные СМИ заинтересовались ДТП со странными экспертизами, произошедшем в Прикамье. Происходящее в Перми напомнило столичным журналистам скандальную историю «пьяного» мальчика.

В минувшую субботу, 28 октября, в эфир НТВ вышел очередной выпуск программы «Главная дорога», в котором рассказали о смертельном ДТП, случившемся под Пермью 23 июня 2014 года. Уголовное дело расследуется до сих пор, а следствие неоднократно «отличилось» достаточно странными выводами.

«Пока следователи разбираются в халатности экспертов, признавших пьяным шестилетнего ребенка, в Перми оскандалились другие эксперты», — заявил корреспондент НТВ.

Пермский эксперт отказался беседовать с журналистами о результатах своей работы Кадр выпуска программы «Главная дорога» НТВ

На прошлой неделе «URA.RU» подробно рассказывало об истории ДТП и расследовании его обстоятельств. «ВАЗ-2112» столкнулся с попутно двигавшимся грузовиком. В аварии погиб 22-летний Евгений Скорняков, тело которого врачи скорой помощи обнаружили на переднем пассажирском месте. А сидевший за рулем в состоянии алкогольного опьянения молодой соучредитель и директор компании, которая занимается лесозаготовкой и производством пиломатериалов, остался жив.

Врачи скорой помощи и другие свидетели настаивают, что за рулем сидел пьяный директор, но эксперты пришли к выводу: молодые люди при столкновении могли поменяться местами. Старший государственный судебный эксперт пермской ЛСЭ Минюста РФ Андрей Рожков в эфире НТВ отказался комментировать результаты своей работы и заявил, что будет давать пояснения либо следователю, либо суду.

Семья погибшего обращалась во все инстанции и заказала альтернативную экспертизу у профессора Валерия Коротуна. Последний пришел к однозначному выводу: за рулем сидел оставшийся в живых. Если бы следствие доказало вину молодого директора, то ему грозило бы до семи лет лишения свободы.

Сейчас по уголовному делу назначена дополнительная судебно-медицинская и автотехническая экспертиза в Минздраве РФ. Однако разбитый автомобиль и одежда оставшегося в живых были уничтожены еще до возбуждения уголовного дела (с разрешения следователя).

О сомнительности экспертиз, проводимых в рамках расследования уголовных дел, на федеральном уровне заговорили из-за событий в Подмосковье — у шестилетнего Алеши Шимко после гибели под колесами автомобиля нашли в крови огромную дозу алкоголя. Почему мальчик оказался «пьяным» — до сих пор не знает никто. Родители ребенка уверены, что результаты были подтасованы в пользу виновницы ДТП, а судмедэксперт публично заявил, что действовал в соответствии со всеми нормативами.